特朗普關稅戰｜侵侵：預期中美於三至四星期內達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump）17日第一次透露中美雙方團隊正在對關稅協議進行討論，預期協議在未來三至四周內達成。特朗普強調：「我們最終會達成協議」。
避談有否接觸習近平
《彭博》報道，特朗普（Donald Trump）17日在橢圓形辦公室對媒體表示，他認為代表中國國家主席習近平的官員，已尋求開啟談判，但卻避談他是否已與習近平有過直接接觸。
特朗普表示：「我和習近平主席關係很好，我認為這種關係會持續下去。我想說，他們已經多次接觸過。」當被問及習近平本人是否直接與他聯繫，或是中國官員，特朗普並未正面回答，僅表示：「嗯，一樣。我的看法非常相似。應該是中國高層⋯⋯他（習近平）對此瞭如指掌，他管理得非常嚴密、非常有力、非常聰明。」
暗示可能願意降低關稅
至於特朗普對中國關稅已提高至245%，他突然話鋒一轉說，不願意繼續提高關稅，並暗示可能願意降低關稅：「到了一定程度，我不希望價格再漲，因為到了一定程度，人們就不買了。所以我可能不想漲。」他指出：「我可能想少課徵一些，因為你知道，你希望人們購買。」
特朗普也談到TikTok的出售案，強調已與企業達成協議，但仍須等待中方點頭。他表示，北京對此案應持正面態度，並指「這對中國來說是個好交易」，至於若中國批准TikTok出售案，是否影響關稅談判，特朗普說，這是可以與北京討論的事情：「我猜我們會花5分鐘談談TikTok，這不會花很長時間。」
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