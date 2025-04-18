熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-18 13:15:20

特朗普關稅戰｜侵侵：預期中美於三至四星期內達成協議

分享：

美國總統特朗普。（圖/美聯社）

adblk5

美國總統特朗普（Donald Trump）17日第一次透露中美雙方團隊正在對關稅協議進行討論，預期協議在未來三至四周內達成。特朗普強調：「我們最終會達成協議」。

避談有否接觸習近平

《彭博》報道，特朗普（Donald Trump）17日在橢圓形辦公室對媒體表示，他認為代表中國國家主席習近平的官員，已尋求開啟談判，但卻避談他是否已與習近平有過直接接觸。

特朗普表示：「我和習近平主席關係很好，我認為這種關係會持續下去。我想說，他們已經多次接觸過。」當被問及習近平本人是否直接與他聯繫，或是中國官員，特朗普並未正面回答，僅表示：「嗯，一樣。我的看法非常相似。應該是中國高層⋯⋯他（習近平）對此瞭如指掌，他管理得非常嚴密、非常有力、非常聰明。」

adblk6
聯儲局主席鮑威爾表示，特朗普的關稅措施或令儲局陷入兩難局面，美股再度下挫。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾擔心，特朗普關稅措施帶來的影響可能包括更高的通脹以及增長放緩。(AP)

暗示可能願意降低關稅

至於特朗普對中國關稅已提高至245%，他突然話鋒一轉說，不願意繼續提高關稅，並暗示可能願意降低關稅：「到了一定程度，我不希望價格再漲，因為到了一定程度，人們就不買了。所以我可能不想漲。」他指出：「我可能想少課徵一些，因為你知道，你希望人們購買。」

特朗普也談到TikTok的出售案，強調已與企業達成協議，但仍須等待中方點頭。他表示，北京對此案應持正面態度，並指「這對中國來說是個好交易」，至於若中國批准TikTok出售案，是否影響關稅談判，特朗普說，這是可以與北京討論的事情：「我猜我們會花5分鐘談談TikTok，這不會花很長時間。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

特朗普關稅戰 特朗普關稅戰 特朗普關稅戰 特朗普關稅戰 特朗普關稅戰

【立即參加】請你免費試食上海姥姥「頭水紫菜」特色套餐！

ad