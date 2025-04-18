特朗普關稅戰｜侵侵：預期中美於三至四星期內達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump）17日第一次透露中美雙方團隊正在對關稅協議進行討論，預期協議在未來三至四周內達成。特朗普強調：「我們最終會達成協議」。

避談有否接觸習近平

《彭博》報道，特朗普（Donald Trump）17日在橢圓形辦公室對媒體表示，他認為代表中國國家主席習近平的官員，已尋求開啟談判，但卻避談他是否已與習近平有過直接接觸。

特朗普表示：「我和習近平主席關係很好，我認為這種關係會持續下去。我想說，他們已經多次接觸過。」當被問及習近平本人是否直接與他聯繫，或是中國官員，特朗普並未正面回答，僅表示：「嗯，一樣。我的看法非常相似。應該是中國高層⋯⋯他（習近平）對此瞭如指掌，他管理得非常嚴密、非常有力、非常聰明。」