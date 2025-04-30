特朗普關稅戰｜傳亞馬遜將標示關稅成本引特朗普不滿　貝索斯急澄清

亞馬遜（Amazon）考慮在商品價格旁標示關稅成本的消息引發白宮強烈不滿，美國總統特朗普（Donald Trump）於29日親自致電亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）表達不滿，此舉也凸顯美國政府對企業標示關稅影響的敏感態度。 根據《Punchbowl News》最先披露的消息指出，亞馬遜原本計畫在商品價格旁標示關稅成本，此舉可能直接向美國消費者展示特朗普政府的關稅政策如何影響商品價格。目前特朗普政府對中國進口商品課徵145%關稅，對其他國家則實施10%的最低關稅。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在4月29日的簡報會上強硬表態，稱此舉為「敵對且帶有政治性的行為」。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也在CNBC訪問中表示，如果企業刻意讓關稅看起來改變了價格，這就是一種敵對行為。 亞馬遜指「未在任何亞馬遜平台上實施」 在輿論發酵後，亞馬遜迅速發表聲明澄清，表示「這從未是亞馬遜主站的考慮方案，也未在任何亞馬遜平台上實施」。公司發言人進一步解釋，他們僅考慮在銷售20美元以下商品的子網站Haul上列出某些產品的進口費用，但該變更並未實施。

特朗普在與貝索斯通話後向記者表示：「貝索斯表現得很好，他很優秀，很快就解決了問題。」此事件也突顯了貝索斯與特朗普政府之間微妙的關係。據報道，貝索斯在特朗普第二任期就任後積極培養與總統的關係，包括祝賀他在去年11月的勝選，並在白宮共進晚餐。 亞馬遜正製作第一夫人紀錄片 值得注意的是，亞馬遜曾向特朗普就職基金捐款100萬美元，目前也正在製作一部關於第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的紀錄片。然而，據彭博億萬富豪指數顯示，受特朗普關稅政策和股市下跌影響，貝索斯的淨資產自今年初以來已縮水300億美元。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章