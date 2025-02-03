特朗普關稅戰｜加拿大人發起用國貨抗美國關稅

美國總統特朗普宣布向中國、加拿大和墨西哥徵收關稅，挑起新一輪關稅兼貿易戰。他向加拿大貨品徵收25%關稅，與多年北美貿易夥伴兼盟友撕破臉，也挑起加拿大人憤怒。加國總理杜魯多在社交網呼籲國民購買國貨對抗美國的關稅戰。有酒商已將美國酒下架，貼告示稱顧客可改購加拿大酒。

部分加拿大人在社交網呼籲大家團結抵抗美國貿易戰，有網民上載照片顯示多倫多一間雜貨店為加國製乳酪貼上產地標籤，方便民眾撐國貨棄購美國貨。另有人說，為回應特朗普的關稅，將會取消與家人在3月到美國旅遊。部分省份如人口最多的安大略省，在美國關稅措施周二生效同一天，會將美國酒無限期下架。