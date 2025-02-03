特朗普關稅戰｜加拿大人發起用國貨抗美國關稅

美國總統特朗普宣布向中國、加拿大和墨西哥徵收關稅，挑起新一輪關稅兼貿易戰。他向加拿大貨品徵收25%關稅，與多年北美貿易夥伴兼盟友撕破臉，也挑起加拿大人憤怒。加國總理杜魯多在社交網呼籲國民購買國貨對抗美國的關稅戰。有酒商已將美國酒下架，貼告示稱顧客可改購加拿大酒。
部分加拿大人在社交網呼籲大家團結抵抗美國貿易戰，有網民上載照片顯示多倫多一間雜貨店為加國製乳酪貼上產地標籤，方便民眾撐國貨棄購美國貨。另有人說，為回應特朗普的關稅，將會取消與家人在3月到美國旅遊。部分省份如人口最多的安大略省，在美國關稅措施周二生效同一天，會將美國酒無限期下架。
特朗普關稅戰｜學者：為美加關係帶來「地震」
加拿大周二起將向總值1,550億加元(約8,300億港元)美國貨品徵收25%關稅，包括特朗普「居地」佛羅里達州橙汁等果汁、花生醬、葡萄酒、烈酒、啤酒、咖啡、鞋、電單車和化妝品。杜魯多宣布有關措施時指，美加兩國歷史上血濃於水，並肩作戰，特朗普的關稅只會為北美帶來痛苦。在野保守黨黨魁博勵治指出，加拿大是美國最緊密盟友和友好國家，在韓戰和阿富汗戰爭一起作戰，不應遭到如此對待。加拿大國家安全學者稱，特朗普的關稅毫無疑問為美加關係帶來「地震」，也造成加國極度不穩定，加拿大數十年來在貿易和安全合作上與美國密不可分。他指，這場貿易戰將逼使加拿大尋找其他夥伴。
特朗普關稅戰｜分析：或將盟友推向中國 自傷美國經濟
除了中、加、墨三國，特朗普周日晚從佛州返回華府時，還向記者稱「快將」向歐盟徵收關稅，歐盟領袖警告將為美歐帶來損害，並將予以堅定回應。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，美歐開打貿易戰，「笑的一方是中國」。她續指兩地相連，「歐洲需要美國，美國也需要我們」。美國克林頓政府時期財長薩默斯稱，關稅對美國經濟只會帶來「自傷」。他又指，在國際關係上欺壓非持久的致勝策略，而最終贏家將是中國，因美國將部分緊密盟友推向中國懷抱。