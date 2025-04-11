特朗普關稅戰｜加拿大及丹麥掀「國貨運動」　抵制美國商品

美國總統特朗普2日宣布「對等關稅」措施又稱暫緩90天，引起全球抗議聲浪，包括加拿大和丹麥在內的多國出現抵制美國商品的浪潮。
「加拿大的嗎？」
據BBC報道，為抗議特朗普（Donald Trump）的新關稅政策，前往美國的加拿大人遊客人數已大幅下降。不僅如此，加拿大民眾開始使用「楓葉掃描（Maple Scan）」、「買加拿大的（Buy Canadian）」、「加拿大的嗎？（Is This Canadian? ）」等應用程式來識別商品的產地，如果鑑定結果是美國商品，這些應用程式會推薦加拿大製造的替代品。
據報導，特朗普曾揚言要讓加拿大成為美國的第51個州，如今又開徵新關稅，令加拿大民眾「購買國貨」的熱情日益高漲，也因此帶動許多本土品牌的銷售，例如加拿大食品零售商Loblaw的執行長聲稱，加拿大商品的每周銷售額增長了兩位數。
「我可以用信用卡投票」
BBC報道指，歐洲也出現了抵制美國商品的組織。其中，因特朗普先前曾揚言要拿下格陵蘭島，丹麥民眾抵制美國商品的運動勢頭尤為強勁。
丹麥最大的批發零售商Salling Group近日在價格標籤上引入黑星符號，用來標記歐洲品牌。據一名加入抵制美貨活動的哥本哈根民眾表示：「我無法改變美國的政治制度，但我可以用信用卡投票。」還有零售商表示，丹麥人民正透過這場抵制運動，發洩對特朗普政策及言論的憤怒。
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