特朗普關稅戰｜加拿大及丹麥掀「國貨運動」　抵制美國商品

美國總統特朗普2日宣布「 對等關稅」 措施又稱暫緩90天，引起全球抗議聲浪，包括加拿大和丹麥在內的多國出現抵制美國商品的浪潮。 「 加拿大的嗎？」 據BBC報道， 為抗議特朗普（Donald Trump）的新關稅 政策，前往美國的加拿大人遊客人數已大幅下降。不僅如此，加拿大民眾開始使用「 楓葉掃描（Maple Scan）」 、「買 加拿大的（Buy Canadian）」 、「 加拿大的嗎？（Is This Canadian? ） 」 等應用程式 來識別商品的產地，如果鑑定結果是美國商品，這些應用程式 會推薦加拿大製造的替代品。

據報導，特朗普曾揚言要讓加拿大成為美國的第51個州，如今又 開徵新關稅，令加拿大民眾 「購買國貨」的熱情日益高漲，也因此 帶動許多本土品牌的銷售，例如加拿大食品零售商Loblaw的執行長聲稱，加拿大商品的每周銷售額增長了兩位數。