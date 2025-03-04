特朗普關稅戰｜加拿大向美國徵25%報復性關稅　涉意粉衣服香水等日用品

美國總統特朗普以中國、加拿大和墨西哥未有採取足夠行動打擊毒品芬太尼進入美國為由，周二起正式落實向兩個鄰國加拿大和墨西哥的貨品徵收25%關稅，中國貨品的關稅則加倍提高至20%。墨西哥與加拿大過去數十年與美國享有無關稅貿易，面對特朗普的關稅戰，加拿大亦宣布向總值1,550億加元(約1,070億美元、約8,353億港元)美國商品徵收25%報復性關稅，涵蓋意粉、衣服和香水等日常用品。

特朗普關稅戰｜加外長：對加拿大來說是「生存威脅」

特朗普周一在白宮說，「已不能容忍墨西哥或加拿大。你知道，關稅已定下，將在明日(周二)生效。」加拿大總理杜魯多回應稱，「加拿大不會對此不合理的決定無回應。」他指特朗普的關稅破壞了一個非常成功的貿易關係，並違反特朗普首個總統任期簽署的美墨加自由貿易協議。加拿大將向總值1,550億加元的進口美國貨品徵收報復性關稅，分開兩階段。首階段會立即向300億加元(約208億美元、約1,616億港元)日常用品徵收25%關稅，例如意粉、衣服和香水。餘下1,250億加元(約6,736億港元)貨品將在21天咨詢期後徵稅。全部報復性關稅將維持到美國撤銷關稅為止。加拿大外長趙美蘭稱，美國徵關稅對加拿大來說是「生存威脅」，加拿大數千職位將受影響。

