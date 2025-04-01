特朗普關稅戰｜報道：白宮官員建議徵20%對等關稅

美國總統特朗普早前將4月2日(周三)稱為關稅「解放日」(Liberation Day)，將於當天宣布多項稅措施，將美國從依賴外國貨品中解放出來。他周日稱將對全部國家實施對等關稅(reciprocal tariffs)，白宮周一則指對美國貿易不公平的國家應預期被徵收關稅，對等關稅將涵蓋幾乎全部美國貿易夥伴，詳細計劃有待總統周三宣布。《華盛頓郵報》指，白宮顧問建議對大部分入口美國貨品徵收20%關稅。 《華郵》周二引述3名消息人士報道，白宮顧問還未有最終決定，目前有幾個選項。另外，特朗普政府正考慮將新措施帶來的數萬億美元關稅收入用於退稅等方面。白宮未有回應有關報道。全球投資者均緊張地等待特朗普的新關稅措施，他已對鋼鋁和汽車等實施關稅，又對中國所有貨品加徵關稅。美聯社指，關稅措施有可能是短暫的，只要特朗普認為實施後與有關國家可達成協議；特朗普說持放開態度，若美國將有所得，可以作出變動。

特朗普關稅戰｜「朋友很多時衰過敵人」 外界預料特朗普將宣布包括對等關稅在內的進口關稅，即與其他國家對美國貨所徵收的關稅相同，有關國家對自己貨品的補助也會列入計算。白宮貿易顧問納瓦羅周日在霍士新聞節目中稱，關稅每年將為美國帶來6000億美元(約4.68萬億港元)收人，這意味關稅平均稅率將為20%。特朗普曾點名對歐盟、南韓、巴西和印度等徵稅，白宮發言人萊維特周一稱，顧問已向總統提出數項建議，他將作出最後決定。特朗普之前宣布，對加拿大和墨西哥多種貨品的關稅實施押後至4月2日，未知會否再推遲。