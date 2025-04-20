特朗普關稅戰｜批侵侵做法「非常愚蠢」　英財長：英中應建立深層次夥伴關係

英國財政大臣里夫斯18日接受英媒專訪時表示，美國總統特朗普試圖孤立中國大陸的做法「非常愚蠢」，並主張英國應與內地建立更深層次的夥伴關係，而非設置新的障礙。
指樂意乘坐內地製造電動汽車
據英國《每日電訊報》(The Daily Telegraph)18日報道，里夫斯(Rachel Reeves)在受訪時表示：「中國是世界第二大經濟體，我認為不與其接觸是非常愚蠢的，這是本屆政府的態度」。
里夫斯還力挺大陸快時尚電商SHEIN在倫敦證券交易所上市，並表示樂意乘坐內地製造的電動汽車。
她說：「我想我們可能都在倫敦坐過(電動)計程車。它們是在英國生產的，但所有者是一家中國公司。我認為倫敦擁有這些電動計程車是一件好事。它們也很受計程車司機歡迎。」
里夫斯表示，她今年1月曾赴北京參加「中英經濟財金對話」，以提升英國金融服務企業在大陸的運營能力。她說：「這些安排顯然符合英國國家利益，我將用這種態度與世界任何國家開展貿易談判或金融對話。」
報道指出，里夫斯的此番言論進一步表明英國工黨政府的決心，即推動英國與內地的貿易與金融聯繫，而這正是英國首相施凱爾(Keir Starmer)數月來推動的議程。
據報道，里夫斯將於下周前往華盛頓參加二十國集團(G20)財政部長會議等一系列會議，並將與美國財政部長貝森特(Scott Bessent)會面討論英美貿易協議。
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