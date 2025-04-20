特朗普關稅戰｜批侵侵做法「非常愚蠢」　英財長：英中應建立深層次夥伴關係

指樂意乘坐內地製造電動汽車

據英國《每日電訊報》(The Daily Telegraph)18日報道，里夫斯(Rachel Reeves)在受訪時表示：「中國是世界第二大經濟體，我認為不與其接觸是非常愚蠢的，這是本屆政府的態度」。

里夫斯還力挺大陸快時尚電商SHEIN在倫敦證券交易所上市，並表示樂意乘坐內地製造的電動汽車。

她說：「我想我們可能都在倫敦坐過(電動)計程車。它們是在英國生產的，但所有者是一家中國公司。我認為倫敦擁有這些電動計程車是一件好事。它們也很受計程車司機歡迎。」