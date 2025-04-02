特朗普關稅戰｜料進口貨加價　美國民眾提早買家電

美國總統特朗普將在美國時間周三下午4時(香港周四清晨4時)公布新關稅措施，白宮事前放風稱會即時生效徵收。外界普遍認為美國新關稅將震動全球，法國預期特朗普將向法國和歐洲產品徵收20至25%關稅，將導致「重大經濟混亂」。歐盟早已警告將採取強勁反制措施，與美國打貿易戰。

至於美國國內，有民眾囤積進口貨。俄亥俄州32歲會計師Amber Walliser向英國廣播公司(BBC)稱，在特朗普勝出大選後不久已開始囤積外國貨，花了2,000美元(1.56萬港元)購買家電用品，認為政府會開始對進口貨徵收新關稅，屆時貨品會變得更昂貴。此外，她的家庭最近因擔心工作不保及經濟可能向下，所以減少花費開支。今年將不會買新車，也不會去度假，甚至放棄生第二名孩子，須儲定緊急基金。