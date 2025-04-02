特朗普關稅戰｜料進口貨加價　美國民眾提早買家電

美國總統特朗普將在美國時間周三下午4時(香港周四清晨4時)公布新關稅措施，白宮事前放風稱會即時生效徵收。外界普遍認為美國新關稅將震動全球，法國預期特朗普將向法國和歐洲產品徵收20至25%關稅，將導致「重大經濟混亂」。歐盟早已警告將採取強勁反制措施，與美國打貿易戰。
至於美國國內，有民眾囤積進口貨。俄亥俄州32歲會計師Amber Walliser向英國廣播公司(BBC)稱，在特朗普勝出大選後不久已開始囤積外國貨，花了2,000美元(1.56萬港元)購買家電用品，認為政府會開始對進口貨徵收新關稅，屆時貨品會變得更昂貴。此外，她的家庭最近因擔心工作不保及經濟可能向下，所以減少花費開支。今年將不會買新車，也不會去度假，甚至放棄生第二名孩子，須儲定緊急基金。
特朗普關稅戰｜法國：稅率20至25%將帶來重大經濟混亂
特朗普周三早上在旗下社交網Truth Social貼文稱，「這是美國解放日！」即他將宣布對等關稅，令美國不再依賴外國貨品。對等關稅是指貿易夥伴徵收美國貨多少稅，美國也會向他們貨品徵收對等的關稅，包括補貼在內。法國政府發言人在特朗普公布新關稅前稱，危機非常之大，大家說稅率在20至25%之間，對被徵稅產品將帶來重大經濟混亂，不只歐洲，美國也是。法國與歐盟已準備好應對特朗普的關稅戰，法國工業部長費拉奇表示，將以適當的方式回應。
美國對等關稅來勢洶洶，英國稱準備好「最壞情況」，但將冷靜應對。歐盟威脅將採取強勁和準確的回應，先是針對美國貨品繼而擴至美國服務，受影響的可能包括大型科技公司、銀行及金融服務機構。中國、日本和南韓周日舉行5年來首次經濟對話，同意加強區內自由貿易。印度正與美國商談貿易協議，已降低部分美國貨的關稅。加拿大新總理卡尼表示，加國將具智慧地回應，會維護加拿大生產商利益。他周二又與墨西哥總統辛鮑姆通電話，雙方同意增加兩國貿易。特朗普政府緊密盟友以色列則稱，將撤除對美國貨品徵收的所有關稅。
特朗普關稅戰｜部分生產商撐特朗普
特朗普稱新關稅目的是刺激美國製造業，並徵罰多年來對美國貿易不公平的國家。但大部經濟學家認為，他此舉或令美國經濟走下坡，並摧毀與數十年老盟友的關係。但也有美國生產商撐特朗普，有牛肉出口商向白宮稱多年來嘗試向澳洲出口產品，但認為當地衛生規定不公平地阻礙美國牛肉打入澳洲市場。果醬製造商JM Smucker則指歐盟向果醬徵收24%關稅，另一乳酪生產商指想加拿大改變對其奶類業的保護措，包括進口產品若超過某數額，將徵收250%關稅。