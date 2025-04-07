特朗普關稅戰｜日本首相石破茂稱為國家危機　否認採取報復關稅回應

日本首相石破茂今日（7日）在出席國會的預算委員會會議，並被問到有關於對美國總統特朗普（Donald Trump）的關稅應對。石破茂回應將與特朗普透過電話對話，又表示不會對美國採取報復性關稅措施。有報道指，日本政府官員認為如果今次的對話失敗，將難再與特朗普談判。

石破茂在周末（5日）就已經表示，希望可以盡快與特朗普進行電話會談，預計最快可以在今晚通話。而他在早前出席電視台的節目，就已經否定會考慮對美國採取報復性關稅。日本方面預計石破茂會向特朗普重申日本對美國的巨額投資及創造的職位，並指出將日本與其他國家置於同樣的關稅地位是不能接受。日本媒體表示，日本政府估計特朗普未必會立即改變有關的決定，但希望在重申日本立場後尋求與美國展開談判的開端。