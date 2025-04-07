特朗普關稅戰｜日本首相石破茂稱為國家危機　否認採取報復關稅回應

日本首相石破茂今日（7日）在出席國會的預算委員會會議，並被問到有關於對美國總統特朗普（Donald Trump）的關稅應對。石破茂回應將與特朗普透過電話對話，又表示不會對美國採取報復性關稅措施。有報道指，日本政府官員認為如果今次的對話失敗，將難再與特朗普談判。
石破茂在周末（5日）就已經表示，希望可以盡快與特朗普進行電話會談，預計最快可以在今晚通話。而他在早前出席電視台的節目，就已經否定會考慮對美國採取報復性關稅。日本方面預計石破茂會向特朗普重申日本對美國的巨額投資及創造的職位，並指出將日本與其他國家置於同樣的關稅地位是不能接受。日本媒體表示，日本政府估計特朗普未必會立即改變有關的決定，但希望在重申日本立場後尋求與美國展開談判的開端。
將提出多項方案解決
他在今日出席日本參議院委員會，回應特朗普的關稅措施時，他認為這是國家的一次危機：「我當然是希望可以盡快訪美，但僅僅說『感謝一直的照顧』那是沒有意義的。」他指：「我們必須有完整的方案交出去，並且要明確表達，日本並未進行不公平或不公正的行為。我認為這是必須要說清楚的。」報道指，日本在考慮向美國推出一籃子的方案，當中包括增加購買液化天然氣（LNG）以及防衛武器等。
石破茂又提到：「我們必須守護日本的國家利益，同時也要考慮如何促進美國的就業。日本的利益與美國的就業機會是必須並存。而這方面，公平是最為重要。日本一直以來都秉持公平、公正的態度，並且付出確切的努力。在未來日本也必須維持這一立場。」他認為：「代表着日本，我希望能與美國共同探討如何在全球範圍內創造就業機會，並帶來和平及繁榮。公平、公正是日本應有的姿態。」