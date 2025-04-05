特朗普關稅戰｜末日博士：美國將陷衰退及通脹雙重衝擊

有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯比尼。（資料照／美聯社）

國際知名經濟學家 魯比尼（Nouriel Roubini） 近日對美國總統特朗普（Donald Trump）即將實施的「解放日」關稅政策提出嚴厲警告，認為這項政策將為美國經濟帶來嚴重衝擊。

有「末日博士」之稱的魯比尼表示，特朗普所謂的「解放日」標籤是「奧威爾式的雙重思想」，所謂奧威爾主義包括否認事實、消滅異己，以及透過操控歷史和語言來控制民眾。 他強調：「這些關稅根本不具有解放性質，實際上就是一項稅收增加措施，最終將由消費者承擔所有成本。」

貿易談判「醜陋且曠日持久」

根據CBS新聞報道，特朗普政府在4月2日宣布的關稅政策涵蓋約90個國家，其中包括中國和歐盟等主要貿易夥伴。這項政策主要針對造成美國1.2萬億美元貿易逆差的主要貿易夥伴實施對等關稅。