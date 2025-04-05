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國際
2025-04-05 15:45:53

特朗普關稅戰｜末日博士：美國將陷衰退及通脹雙重衝擊

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有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯比尼。（資料照／美聯社）

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國際知名經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）近日對美國總統特朗普（Donald Trump）即將實施的「解放日」關稅政策提出嚴厲警告，認為這項政策將為美國經濟帶來嚴重衝擊。

有「末日博士」之稱的魯比尼表示，特朗普所謂的「解放日」標籤是「奧威爾式的雙重思想」，所謂奧威爾主義包括否認事實、消滅異己，以及透過操控歷史和語言來控制民眾。他強調：「這些關稅根本不具有解放性質，實際上就是一項稅收增加措施，最終將由消費者承擔所有成本。」

貿易談判「醜陋且曠日持久」

根據CBS新聞報道，特朗普政府在4月2日宣布的關稅政策涵蓋約90個國家，其中包括中國和歐盟等主要貿易夥伴。這項政策主要針對造成美國1.2萬億美元貿易逆差的主要貿易夥伴實施對等關稅。

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魯比尼預測，這項政策將導致「經濟衰退和通貨膨脹」的雙重衝擊。他警告，未來美國將面臨「醜陋且曠日持久」的貿易談判，可能造成市場波動和經濟不穩定的局面。

美國關稅 美國關稅 特朗普宣布對等關稅，中國進口稅率達34%，對進口汽車徵25%。(AP) 特朗普簽署行政命令，取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，5月2日起生效。(AP) 特朗普形容對等關稅是美國經濟獨立的宣言，多年來，當其他國家變得富裕和強大時。(AP) 美國總統特朗普宣布所謂的「解放日」對等關稅措施，其中對中國進口貨品的稅率為34%。(AP) 《彭博》指中國限制企業對美國投資，以增加與特朗普政府談判籌碼。(路透社/資料圖片)

準確預測2008年金融海嘯

前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）也對此表示關切。他指出：「目前估計關稅政策造成的損失已接近30萬億美元，這是美國數十年來最昂貴且最自虐的關稅政策。」

魯比尼因為曾準確預測2008年金融海嘯而聞名。他建議投資者應保持警惕，密切關注通膨率、GDP成長率、失業率和股市表現等經濟指標的變化。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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