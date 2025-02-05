特朗普關稅戰｜特朗普回應中方報復稱「That's fine」 外交部：施壓威脅對中國行不通

美國總統特朗普星期二（2月4日）在白宮表示，並不急於與中國國家主席習近平通話。他被問到中國決定對美國進口商品徵收報復性關稅時，回應說「沒所謂（That's fine）。」 稱不急於與習近平通話 白宮發言人萊維特較早時表示，正在努力安排特朗普和習近平之間的通話，並說很快就會進行。白宮貿易顧問納瓦羅出席一個活動時表示，特朗普會在星期二和習近平通話，但《華爾街日報》其後引述一名美國官員說，指由於中國已對美國關稅措施作報復性行動，兩國元首當天不會通話。

在北京，外交部回應美國向中國貨品加徵關稅時強調，中方對此強烈不滿，堅決反對。外交部發言人郭嘉昆說，中方採取的措施是維護自身正當權益的必要之舉，貿易戰、關稅戰沒有贏家，施壓威脅對中國行不通，中方敦促美方糾正錯誤的做法，通過平等磋商，解決各自的關切，推動中美關係穩定健康可持續發展。至於美國郵政宣布暫停接收來自中國內地和香港的入境國際包裹，郭嘉昆敦促美方停止將經貿問題政治化、工具化，停止無理打壓中國的企業，中方也將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中方昨日宣布反制，措施包括對原產於美國的部分進口商品加徵10%至15%關稅，以及對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。另外，又對Google立案調查，指Google涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》。