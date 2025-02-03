特朗普關稅戰｜特朗普指加徵關稅或有或無痛苦　但值得付出代價

墨西哥總統：被迫對美國徵收報復式關稅 特朗普聲稱，包括加拿大、墨西哥及中國在內的一些國家，在貿易、犯罪活動及流入美國的毒品等方面，長達數十年來持續掠奪美國，但這些日子已經結束。他強調產品應該要在美國製造，美國不應該損失數以萬億計美元補貼其他國家。他在貼文中自問自答，反問會否有一些痛苦，「或者會，或者不會」，但認為一切都是值得付出的代價。特朗普又在另一則貼文中提到加拿大，重申自己之前說加拿大應成為美國一部分的言論，聲言如果加拿大成為美國珍視的第51個州，民眾就可以交少些稅，亦有更好軍事保護，更可獲免徵關稅。

在北京，外交部早前說美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵10％關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益，將向世貿組織提出訴訟。加拿大總理杜魯多宣布，將向總值1,550億加元(約8,300億港元)美國貨品徵收25%關稅，以保護加國利益、消費者、工人和商業。他又呼籲國民購買加拿大產品。墨西哥總統辛鮑姆下令對美國徵收報復式關稅，回應美國總統特朗普政府對從墨西哥進口的商品加徵25%關稅的決定。她強調，不是對抗，墨西哥今次是被迫作出回應。