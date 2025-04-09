特朗普關稅戰｜特朗普關稅引內鬨 馬斯克罵貿易顧問納瓦羅「比磚頭還蠢」

納瓦羅在關稅問題態度強硬，他接受美國財經媒體CNBC訪問時，將矛頭指向電動車Tesla創辦人兼老闆馬斯克，表示「談到關稅和貿易，我們白宮的人都明白，美國人也明白，馬斯克是汽車製造商。但他其實不是汽車製造商，在很多情況下，他是汽車組裝商」，如果去馬斯克在德州的工廠，「便會發現電池來自日本和中國，電子產品來自台灣」。

特朗普「重臣」馬斯克與華府高級貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)因撼動全球的關稅政策而歧見加深，馬斯克周二(8日)更大罵納瓦羅「真是個笨蛋」。

關稅｜馬斯克支持自由貿易

馬斯克近日表態不同意特朗普的新關稅措施，上周於意大利一個政黨網上活動上表示，希望歐洲和美國能達成共識，建立自由貿易區；本周又在其社交平台「X」分享一段已故經濟學家佛利民的視頻，解釋國際貿易合作的好處。

《華盛頓郵報》引述消息指，在剛過去的周末，馬斯克向特朗普提出撤銷新關稅措施的建議，但特朗普其後於周一公開表明，不會暫停對等關稅政策。

