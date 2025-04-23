特朗普關稅戰｜特朗普：不會對北京採取強硬態度　財長預期貿易戰將降溫

美國總統特朗普表示，在與中國的貿易協議談判中，不會對北京採取強硬態度，並相信能與中國達成貿易協議，屆時關稅稅率將大幅降低。美國財長貝森特(Scott Bessent)在一個閉門活動中亦表示，美國與中國的高額關稅不可能持續，並預期雙方貿易戰會在短期內緩和。
特朗普向記者表示，在與中國的貿易協議談判中，不會對北京採取強硬態度，華府會表現得非常友善，相信中方亦一樣。他又強調中方需要與美國達成協議，因為北京知道，如果無法達成協議，將無法在美國開展業務。特朗普又指，他在第二個任期累計向中國進口貨品徵收145％關稅，稅率非常高，但相信雙方可達成協議，稅率將會大幅下降，不過不會減到零。
貝森特：美國的目標不是尋求與中國脫鈎
貝森特在華盛頓出席一個閉門投資會議，傳媒引述消息人士報道，貝森特在會上提到美中關稅戰，形容當前情況等於雙方實施貿易禁運，沒有人認為這情況可以持續。貝森特預期美中兩國的關稅戰會很快降溫，將令世界及市場鬆一口氣，但他預期中美會談會很艱難，但相信可在2至3年內達成。貝森特又指，美國的目標不是尋求與中國脫鈎，是希望重新平衡雙方貿易，提高中國經濟消費比重及增加製造業在美國經濟比率，但不知道中國是否願意這樣做。