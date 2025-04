中國反制美國對等關稅措施後,美國總統特朗普在社交平台Truth Social指,中國對貿易戰驚慌失措,他的政策不會變,又鼓勵外國增加在美國投資,指現時是投資致富的好時機。

特朗普於帖文表示,中國的做法是錯誤的,他們驚慌失措,這是他們承受不起的,「CHINA PLAYED IT WRONG, THEY PANICKED - THE ONE THING THEY CANNOT AFFORD TO DO!」。中國國務院關稅稅則委員會公布,對原產於美國的所有進口商品加徵關稅34%。

歐美股市連續第二日顯著下跌。美國道瓊斯指數早段曾跌超過1000點,納斯達克指數跌超過550點,標普五百指數跌超過150點。