特朗普關稅戰｜特朗普：周二起提高對華關稅至20%　對加墨開徵25%關稅

美國總統特朗普以芬太尼等問題為由，簽署行政命令，宣布對中國貨品在周二實施的關稅由10%提高至20%；至於加拿大及墨西哥則決定按原定安排額外徵收25%關稅，表示再沒有談判餘地。在北京，商務部表示對美方的行為強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。
特朗普：對加墨已無商討餘地
特朗普表示，加拿大和墨西哥已無商討的餘地，關稅已經定好了，會在明天(周二)生效，他們要做的是在美國興建車廠及其他工廠，它們將不會面臨關稅。
至於中國，特朗普批評中方仍未採取行動阻止芬太尼等毒品流入美國，對美國國家安全、外交及經濟構成威脅，他同時說視乎他們會以某種經濟報復的形式還擊，不認為中方會實施大規模報復措施。
加拿大外長趙美蘭表示，加拿大已準備好對美國規模達1,550億加元的關稅措施。
華商務部：將採取反制措施
對於特朗普對華加徵20%關稅。在北京，商務部表示中方強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益，並敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施。
商務部批評美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由再次對中國輸美產品加徵關稅，做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑，重申中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。
商務部強調，中方多次闡明，美方單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制，不僅解決不了自身問題，還會對中美經貿合作和正常的國際貿易秩序造成破壞，希望美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。