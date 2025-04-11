特朗普關稅戰｜美國人進血汗工廠？　惡搞片段網上瘋傳

美國總統特朗普近日宣布新關稅後，一段「美國人進血汗工廠打工」的AI影片在網上瘋傳，許多網友認為這是在公然嘲諷特朗普「讓美國再次偉大」（MAGA）的口號。
據《紐約郵報》（New York Post）報道，TikTok用戶（@axiang67）8日分享這段長度為32秒的AI影片，顯示許多「美國人」一臉沮喪，在製衣廠、iPhone流水線等「血汗工廠」中動作笨拙地工作，並配以中國風的悲傷音樂，結尾露出特朗普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，簡稱MAGA）口號。
「中國人甚麼苦都能吃」
這一影片迅速引發熱議，僅一天便收穫3.8萬讚和近4,000條留言。有美國網友感歎：「低端製造業永遠不會重返美國，高端製造業也不會來到美國，因為我們削弱了教育，也沒有高端人才。」此外，也有中文網友嘲諷道：「如果羨慕中國人甚麼都能造，就要學會中國人甚麼苦都能吃。」
這一影片也在X上流傳，許多人認為這是「中國人對美國人的公然冒犯」，還有疑似加拿大網友認為「這是一則極具誤導性的宣傳帖文」。
「對中國來說是一手要輸的牌」
報道指出，這一影片的出現正值美中貿易戰升溫之際，在北京宣布對美國進口商品加徵34%對等關稅作為反制後，特朗普宣布對中國進口產品再課50%關稅，累計達到令人咋舌的104%，並已於9日生效。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8日聲稱，北京祭報復性的對等關稅「是一個大錯」，理由是「我們對他們的出口只有他們對我們出口的五分之一」，所以「這對中國來說是一手要輸的牌」。
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