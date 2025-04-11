特朗普關稅戰｜美國人進血汗工廠？　惡搞片段網上瘋傳

美國總統特朗普近日宣布新關稅後，一段「 美國人進血汗工廠打工」 的AI影片在網上瘋傳，許多網友認為這是在公然嘲諷特朗普 「讓美國再次偉大」（MAGA）的口號。

據《紐約郵報》（New York Post）報道，TikTok用戶（@axiang67）8日分享這段長度為32秒的AI影片，顯示許多「美國人」一臉沮喪，在製衣廠、iPhone流水線等 「 血汗工廠」 中動作笨拙地 工作，並配以中國風的悲傷音樂，結尾露出特朗普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，簡稱MAGA ）口號。

「中國人甚麼苦都能吃」

這一影片迅速引發熱議，僅一天便收穫3.8萬讚和近4,000條留言。有美國網友感歎：「低端製造業永遠不會重返美國，高端製造業也不會來到美國，因為我們削弱了教育，也沒有高端人才。」此外，也有中文網友嘲諷道：「如果羨慕中國人甚麼都能造，就要學會中國人甚麼苦都能吃。」