特朗普關稅戰｜美國取消英國鋼鋁關稅　汽車關稅降至10%

美國與英國宣布達成貿易協議，是美國總統特朗普向全球徵收對等關稅以來，首份達成的貿易協定。根據協議，美國將會取消對英國鋼鋁徵收的25%關稅，對英國汽車的關稅會由27.5%下調至10%，每年限額10萬輛，但其他商品仍會維持10%的基準關稅。英國據報將購買就會向美國購買價值100億美元的波音飛機，牛肉、乙醇及農產品大幅開放市場，並加快美國商品在英國的通關速度，最終細節將於未來幾星期公布。

特朗普當地星期四(8日)早上在白宮橢圓形辦公室，即場與身處捷豹路虎汽車(Jaguar Land Rover Automotive PLC)工廠的英國首相施紀賢通電話，宣布兩國達成貿易協議。特朗普形容，英國是美國最珍視的盟友之一，協議將會為美國的出口產品提供數十億美元的額外市場准入，尤其是農業領域，並減少或取消很多歧視美國產品的非關稅壁壘。