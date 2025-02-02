特朗普關稅戰｜美國周二起加徵中國10%關稅加墨25% 中方：將向世貿提訴

美國總統特朗普上台僅兩周引爆「關稅戰2.0」，繼首個總統任期後，再以關稅作為與他國談判的籌碼。他周六(1日)簽署行政命令，周二起向中國貨品加徵10%關稅，北美鄰國加拿大和墨西哥貨品則徵收25%關稅，以「懲罰」3國未有盡力打擊鴉片類藥物芬太尼流入美國，加拿大和墨西哥也未有阻截非法移民進入美國。中國外交部稱，加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後合作禁毒問題。商務部則指，對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

特朗普關稅戰｜美國通脹或惡化 影響全球經濟

特朗普稱，徵收關稅是必須措施「以保護美國人」，施壓3國阻止芬太尼生產並流入美國，以及施壓加拿大和墨西哥阻截非法移民進入美國。加拿大是美國能源主要輸入國，為減少對民眾影響，特朗普另簽署行政命令，向加拿大的原油、天然氣和能源徵收較溫和的10%關稅。輿論指，若上述關稅措施持續，或令通脹大幅惡化，但不少選民投票給特朗普是期望他能夠解決生活必需品、燃油、房屋及汽車等價格上升。關稅也可能令全球經濟陷混亂。特朗普的行政命令還包括若被加徵關稅的國家對美國實施報復行動，會進一步提高關稅稅率的機制，這可能對經濟造成更嚴重影響。