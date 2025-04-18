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國際
2025-04-18 15:45:26

特朗普關稅戰｜美對日提三項要求　包括分擔駐日美軍經費

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特朗普

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美日16日舉行關稅談判。日方派出經濟再生擔當大臣赤澤亮正與美國總統特朗普等人進行會談，但未能成功取得立即的關稅豁免。日媒引述消息披露，特朗普具體提出了3大問題，並要求日方改善。

《朝日新聞》引述多位日本政府消息人士指，特朗普在會談中具體提出了3大問題。分別是一，駐日美軍經費負擔；二，美國製汽車銷量；三，貿易逆差，並要求予以改善。

美製汽車與貿易逆差

特朗普在會談中表示，日本方面沒有負擔足夠的駐日美軍費用。另外，他還對美國製汽車在日本銷售低迷表示不滿，並呼籲消除貿易逆差。

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據悉，會議持續了約50分鐘，遠超出預定的30分鐘。出席會議的還有美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）

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不按級別會面屬罕見

《共同社》指出，特朗普「親自出馬」與級別低於自己的赤澤亮正的會面堪稱罕見。此舉反映出美方欲在短期內取得具體成果的強烈意願，日本或將面臨艱難談判。對美國而言，能否以關稅為籌碼迫使日方讓步，將成為今後與各國談判的試金石。

特朗普在談判結束後發文表示，會談取得「重大進展」。日本首相石破茂16日將會談評價為「有助於促成後續協議」的開端，並稱會觀察閣員級協商的進展，考慮在最適當的時機訪美，直接與特朗普舉行會談。赤澤亮正預定在18日下午返日，石破茂將聽取赤澤的當面報告後，再擬定未來策略。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

聯儲局主席鮑威爾表示，特朗普的關稅措施或令儲局陷入兩難局面，美股再度下挫。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾擔心，特朗普關稅措施帶來的影響可能包括更高的通脹以及增長放緩。(AP)

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