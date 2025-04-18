特朗普關稅戰｜美意會談氣氛好　梅洛尼：讓西方再次偉大

美國總統特朗普引爆全球關稅硝煙，歐盟更是不滿，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）特地為此訪問華盛頓，雙方都表示有信心可達成「公平的」貿易協議，特朗普還誇梅洛尼「愛國」。

說服特朗普答應訪問羅馬

《BBC》報道，自從特朗普對歐盟進口產品開徵20％關稅以來，意大利總理梅洛尼是首位訪問白宮的歐洲領導人，梅洛尼將自己定位成歐盟與美國之間的橋樑，盼能憑藉她過去與特朗普的交情，幫助歐美談妥協議。

特朗普和梅洛尼結束會面後，兩位領導人在記者會上表示，他們討論了國防開支、移民與關稅等議題，過程氣氛友好。雖然梅洛尼此行可能沒有在關稅問題上取得實質勝利，但她說服特朗普答應訪問羅馬，這將是歐盟與美國互扔「關稅炸彈」至今，特朗普與其他歐洲領導人會面的機會，且特朗普也有可能會在訪歐期間，和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）見面。