特朗普關稅戰｜美提高對華關稅至20%　中方反制：對美農產品加最多15%關稅(更新)

【13:28更新】新增中方作出反制措施 美國總統特朗普以芬太尼等問題為由，簽署行政命令，宣布對中國貨品在周二實施的關稅由10%提高至20%；至於加拿大及墨西哥則決定按原定安排額外徵收25%關稅，表示再沒有談判餘地。在北京，商務部表示對美方的行為強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。 國務院則在午後宣布，下周一(10日)起，對王米雞肉等美國部分進口商品加徵最多15%的關稅；另外，據央視新聞，中國將15家美國實體列入出口管制管控。

對加墨開徵25%關稅 特朗普：已無商討餘地 特朗普表示，加拿大和墨西哥已無商討的餘地，關稅已經定好了，會在明天(周二)生效，他們要做的是在美國興建車廠及其他工廠，它們將不會面臨關稅。 至於中國，特朗普批評中方仍未採取行動阻止芬太尼等毒品流入美國，對美國國家安全、外交及經濟構成威脅，他同時說視乎他們會以某種經濟報復的形式還擊，不認為中方會實施大規模報復措施。 加拿大外長趙美蘭表示，加拿大已準備好對美國規模達1,550億加元的關稅措施。

華商務部： 將採取反制措施 對於特朗普對華加徵20%關稅。在北京，商務部表示中方強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益，並敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施。 商務部批評美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由再次對中國輸美產品加徵關稅，做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑，重申中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。

至於國務院在午後宣布，下周一(10日)起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。有關事項如下： 對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅。

對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

下周一 前，貨物已從啓運地啓運，並於2025年3月10日至2025年4月12日進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。 15家美國實體列入出口管制 另外，央視報道，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中國決定將萊多斯公司等15家美國實體列入出口管制管控名單，並採取相關措施，包括禁止向上述15家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止，以及特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

15家出口管制管控名單如下： 萊多斯公司(Leidos)

吉布斯和考克斯公司(Gibbs&Cox, Inc.)

監控研究公司(IP Video Market Info, Inc.)

SourceMap 公司(Sourcemap, Inc.)

斯凱迪奧公司(Skydio, Inc.)

急速飛行公司(Rapid Flight LLC)

紅色六方案公司(Red Six Solutions)

護盾人工智能公司(Shield AI, Inc.)

浩劫人工智能公司(HavocAI)

尼羅斯科技公司(Neros Technologies)

Group W 公司(Group W)

愛爾康公司(Aerkomm Inc.)

通用原子航空系統公司(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.)

通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems)

宇航環境公司(Aero Vironment)