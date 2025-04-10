特朗普關稅戰｜美調高至125% 中方：若執意打關稅戰必奉陪到底(更新)

美國實施對等關稅不足一日，總統特朗普發動的關稅戰又出現突變，突然在社交媒體宣布，即時將對中國加徵的關稅由104%調高至125%，當地星期四起生效，並向超過75個與華府談判的國家及地區，暫緩對等關稅90日，期間大幅降低稅率至10%，即時生效。 【16:00更新中方回應】美國總統特朗普以「中國不尊重世界市場」為由，即時調高對華加徵的關稅至125%。在北京，外交部發言人林劍批評，美方出於一己之私，將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，嚴重侵犯各國的正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。這是公然冒天下之大不韙，與整個世界作對。

林劍表示，採取必要的反制措施，反對美國的霸凌行徑，既是為了維護自身的主權、安全、發展利益，也是為了維護國際公平正義，維護多邊貿易體制，維護國際社會的共同利益。美國的倒行逆施不得人心，終將以失敗告終。林劍重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。 在北京，商務部再次強烈譴責和堅決反對美國以各種藉口濫施關稅，強調作為全球第二大經濟體和第二大商品消費市場，面對美國霸凌關稅，中方將堅定不移推進高水平對外開放，堅定不移走好自己的路，以自身的穩定發展為全球經濟注入更多確定性。中國外貿有信心、有底氣應對各種風險挑戰。

發言人何詠前表示，中方不惹事也不怕事，中國人民和世界人民的正當發展權利不容剝奪，中國和世界各國主權安全發展利益不容侵犯。中方的立場明確和一貫，談判大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行，若果打壓，中方必將奉陪到底。施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

特朗普指 習是「聰明人」 信最終會與華達成協議 特朗普解釋，基於中國不尊重世界市場，決定進一步調高對華關稅，期望在不久將來，中國會意識到剝削美國及其他國家的日子，不可能持續亦不能接受。相反，超過75個國家已聯絡美國商務部、財政部及貿易代表處，就貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操縱及非貨幣關稅等磋商解決方案，並在他強烈建議下，未有對美國採取任何方式的報復，因此批准暫緩對等關稅90日。被問到暫緩措施是否由於股市下跌，特朗普形容債券市場非常好，但民眾感到不安及恐懼。對於政策急轉彎，特朗普回應說，必須要有彈性，但重申關稅政策是正確。

特朗普在白宮回應記者提問時說，過去幾日一直考慮暫緩措施，強調只是想要公平待遇，美國不想傷害那些不想遭到傷害的國家，又認為美國將會與中國及每個國家達成協議。被問到暫緩措施是否由於股市下跌，特朗普形容債券市場非常好，但見到民眾有點不安和恐懼。對於政策急轉彎，特朗普回應說，必須要有彈性。



特朗普認為，中國國家主席習近平是「聰明人」，重申習是自己朋友，知道自己應做甚麼，亦熱愛自己國家，相信美方會在某個時候接到中方的電話，雙方最終會達成一項非常好的協議。