特朗普關稅戰｜華商TikTok教買「源頭好貨」 中國跨境電商在美爆紅 下載量僅次ChatGPT

中美關稅戰加劇下，中國商戶紛紛在美國熱門短片分享平台TikTok宣傳中國製造產品，教網民如何繞過關稅買入便宜的「中國源頭好貨」，專攻小額貨品的中國跨境電商「敦煌網」(DHgate)近期因而在美國爆紅，app下載量僅次於ChatGPT，排第二位。

每日經濟新聞等內地媒體報道，根據app情報供應商Appfigures的數據，本月11日，敦煌網在美國地區iPhone app store非遊戲類排行榜僅佔第352位，但到了13日急升至第6，14日更躍至第2位，僅次於AI聊天機械人ChatGPT。

中國商戶教美國網民「避稅」

報道指，隨著特朗普政府向中國施加強大關稅壓力，近期大量中國商戶紛紛製作短片在TikTok發布，向海外消費者解釋全球奢侈品、名牌服裝等市場的「實際運作方式」，宣稱歐洲的名牌服裝、飾物等，以及許多商品的生產地都是源自中國，可通過中國的跨境電商網站直接買到「中國源頭好貨」。有中國商戶教授避稅竅門：「可用中介的角色到中國買物品給在美國的朋友或客人，然後聲稱是個人物品，避免關稅。」

