特朗普關稅戰｜華商TikTok教買「源頭好貨」 中國跨境電商在美爆紅 下載量僅次ChatGPT

中美關稅戰加劇下，中國商戶紛紛在美國熱門短片分享平台TikTok宣傳中國製造產品，教網民如何繞過關稅買入便宜的「中國源頭好貨」，專攻小額貨品的中國跨境電商「敦煌網」(DHgate)近期因而在美國爆紅，app下載量僅次於ChatGPT，排第二位。
每日經濟新聞等內地媒體報道，根據app情報供應商Appfigures的數據，本月11日，敦煌網在美國地區iPhone app store非遊戲類排行榜僅佔第352位，但到了13日急升至第6，14日更躍至第2位，僅次於AI聊天機械人ChatGPT。
中國商戶教美國網民「避稅」
報道指，隨著特朗普政府向中國施加強大關稅壓力，近期大量中國商戶紛紛製作短片在TikTok發布，向海外消費者解釋全球奢侈品、名牌服裝等市場的「實際運作方式」，宣稱歐洲的名牌服裝、飾物等，以及許多商品的生產地都是源自中國，可通過中國的跨境電商網站直接買到「中國源頭好貨」。有中國商戶教授避稅竅門：「可用中介的角色到中國買物品給在美國的朋友或客人，然後聲稱是個人物品，避免關稅。」
報道指，這些短片讓美國消費者得知，名牌服飾在中國的出廠價格，比起掛上牌子後銷往歐美，中間差價可能達數十倍，甚至百倍。許多短片提供網址和聯繫方式，引導消費者直接向中國供應商買貨，結果大大提升了敦煌網的熱度。分析指，雖然從中國寄往美國的800美元以下小額包裹關稅豁免將於5月2日取消，但預料仍可能出現一輪美國消費者從中國供應商直接入貨的熱潮，因為即使包含小額包裹關稅，這些商品仍比在美國出售的品牌貨便宜得多。
TikTok短片宣傳運動品牌源頭貨
彭博通訊社報道，商戶在TikTok發布的影片大部分在中國工廠拍攝，部分工廠據稱為Nike、Lululemon等知名運動品牌供貨，其中一個銷售名牌手袋的商戶在影片中表示，「為甚麼不直接聯絡我們購買呢？我們給你的價錢令人難以置信。」另有影片在一間生產Lululemon貨品的工廠外拍攝，稱其瑜伽緊身褲僅售5至6美元，在美國的零售價卻超過100美元，但「材料和工藝基本上相同」。Lululemon回應指，約3%貨品在中國生產，正牌產品只在Lululemon門市、官網和授權合作夥伴出售。
報道指，這些影片近日爆紅，其中名為「中國揭露真相」的影片截至美東時間周一早上，累計830萬次點擊觀看，一段介紹Lululemon中國供應商的影片累計260萬次，名為「我們如何繞過關稅」的影片接近100萬次。單是這3段影片累計逾1,190萬次點擊觀看，足見關稅對美國消費者帶來巨大壓力。