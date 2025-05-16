特朗普關稅戰｜路透：Shein加速布局中國以外地區避險

報道引述一名不具名的消息人士表示：「這筆租賃案顯示，Shein正加快在中國以外地區建立後勤能力，以避免未來可能加劇的中美關稅風險。」報道表示，Shein過去幾乎完全依賴中國製造，其來自中國南方地區供應商的商品，源源不絕運往美國和其他市場，但日益不確定的地緣政治與貿易政策，迫使該公司尋求替代方案。

《路透社》報道，內地知名快時尚電商平台Shein，將在越南租下首座大型倉庫，以因應中美關稅大戰，據知情人士透露，這處倉庫位於胡志明市郊區，佔地近15公頃，約相當於26個足球場大小。

Shein也傳出有意在土耳其與巴西建立生產鏈，而部分中國製造商，也開始在越南設廠以承接Shein訂單。

在越南尋找更多倉儲空間

儘管Shein強調並未將產能從中國轉移，但消息人士透露，該公司已在越南尋找更多倉儲空間，顯示其有意強化當地物流與出口能力。至於這座新倉庫，將負責儲存來自合作代工廠的服飾，預計將成為出口美國等市場的樞紐。

胡志明市擁有越南最大港口及國際機場，地利之便使其成為Shein調整供應鏈的重要據點。目前來自越南、且單筆訂單低於800美元的商品，仍享有美國關稅優惠，也提高越南優勢。