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國際
2025-04-05 16:15:43

特朗普關稅戰｜Apple與Nike受波及　lululemon料加價一成

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美國關稅

特朗普關稅戰｜特朗普表示，朋友很多時衰過敵人。(美聯社)

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美國總統特朗普宣布新關稅政策，其中對越南稅率達46%，引發震撼，美媒披露，其中深受瑜珈人士喜愛的運動服品牌「lululemon」，料漲價至少1成，此外，包括Nike、Coach等品牌，恐都難逃漲價。

40%的產品在越南生產

美國《紐約郵報》報道，根據業界分析指出，知名運動服品牌「lululemon」，恐在這波關稅大戰中，受創嚴重，因為其大部分產品，都來自稅率「名列前茅」的越南。

報道引述lululemon證實，其40%的產品在越南生產，而其他產品生產來自柬埔寨、斯里蘭卡、印尼和孟加拉，這些國家面臨的關稅稅率，在32%至49%之間。

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美國關稅 美國關稅 特朗普宣布對等關稅，中國進口稅率達34%，對進口汽車徵25%。(AP) 特朗普形容對等關稅是美國經濟獨立的宣言，多年來，當其他國家變得富裕和強大時。(AP) 特朗普再取消中港小額包裹豁免關稅，阿里巴巴及京東半日急插。(資料圖片) 《彭博》指中國限制企業對美國投資，以增加與特朗普政府談判籌碼。(路透社/資料圖片)

預料二手市場將蓬勃發展

分析師稱，這些關稅最終仍由消費者買單，將因此而多支付11%至12%左右的費用，以一條原價118美元（約918港元）的瑜珈褲為例，價格可能飆升至132美元（約1,027港元）。

此外，除 lululemon ，包括Nike、Apple、Coach和A&F等知名品牌，恐都難逃漲價，因為其供應鏈都與亞洲國家息息相關。至於法拉利汽車、高級手錶和葡萄酒收藏等奢侈品，因進口關稅提高，預料二手市場將蓬勃發展。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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