特朗普關稅戰｜Apple與Nike受波及　lululemon料加價一成

報道引述lululemon證實，其40%的產品在越南生產，而其他產品生產來自柬埔寨、斯里蘭卡、印尼和孟加拉，這些國家面臨的關稅稅率，在32%至49%之間。

美國《紐約郵報》報道，根據業界分析指出，知名運動服品牌「lululemon」，恐在這波關稅大戰中，受創嚴重，因為其大部分產品，都來自稅率「名列前茅」的越南。

預料二手市場將蓬勃發展

分析師稱，這些關稅最終仍由消費者買單，將因此而多支付11%至12%左右的費用，以一條原價118美元（約918港元）的瑜珈褲為例，價格可能飆升至132美元（約1,027港元）。

此外，除 lululemon ，包括Nike、Apple、Coach和A&F等知名品牌，恐都難逃漲價，因為其供應鏈都與亞洲國家息息相關。至於法拉利汽車、高級手錶和葡萄酒收藏等奢侈品，因進口關稅提高，預料二手市場將蓬勃發展。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章