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國際
2025-04-11 16:15:03

特朗普關稅戰｜CNN：中美領導人零交流　堅持對方做主動

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美國總統特朗普與中國國家主席習近平。（資料照／美聯社）

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在美國總統特朗普暫緩對75國加徵對等關稅90天之際，白宮證實，對中國進口商品課徵關稅總稅率達到145%。《CNN》指出，世界兩大經濟強權，正在迅速形成一場前所未有的貿易戰，中美雙方都在等待對方退縮。

根據《CNN》，兩名白宮高級官員表示，華府不會先和北京接觸。特朗普告訴他的團隊，中國必須先採取行動，因為白宮認為，是北京選擇報復，並進一步升級貿易戰。

非官方管道已證明沒有成效

據透露，這一立場已向北京傳達了約兩個月，特朗普團隊明確告訴中國官員，習近平應請求與特朗普通話。但有3位熟悉官方通訊的消息人士稱，北京一再拒絕安排領導人層級的通話。特朗普團隊認為，雙方通話的其中一個障礙是，習近平不想因主動採取行動與美國談判而被視為「軟弱的」。

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幕後工作層面的官方管道保持活躍，但高層對話尚未發生。且據3名知情人士，非官方管道已證明沒有成效，這引發了一場代價高昂且結果不確定的經濟「膽小鬼博弈」（Game of chicken，又稱懦夫博弈）

消息人士透露，中國方面已獲悉美方希望對接的具體官員名單，但北京不願妥協。儘管中國駐美大使促成了部分溝通，但仍缺乏主要領導人的正式溝通管道。兩位白宮高級官員稱，若能帶來成果，特朗普樂意從較低層級的溝通開始。

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試圖與日韓越達成貿易協議

報道指，儘管特朗普政府官員稱，將由特朗普決定何時展開對話，但顯然目前球在中國手中，不過北京方面並不這麼認為。

商務部10日表示，中方的立場是明確的、一貫的。談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底。白宮一名高級官員說，在美中雙方僵持之際，美方試圖與日本、南韓與越南達成貿易協議，藉此對北京施壓。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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