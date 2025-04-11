特朗普關稅戰｜CNN：中美領導人零交流　堅持對方做主動

在美國總統特朗普暫緩對75國加徵對等關稅90天之 際，白宮證實，對中國進口商品課徵關稅總稅率達到145%。《CNN》指出， 世界兩大經濟強權，正在迅速形成一場前所未有的貿易戰，中美雙方都在等待對方退縮。

根據《CNN》，兩名白宮高級官員表示，華府不會先和北京接觸。特朗普告訴他的團隊，中國必須先採取行動，因為白宮認為，是北京選擇報復，並進一步升級貿易戰。

非官方管道已證明沒有成效

據透露， 這一立場已向北京傳達了約兩個月，特朗普團隊明確告訴中國官員，習近平應請求與特朗普通話。但有3位熟悉官方通訊的消息人士稱，北京一再拒絕安排領導人層級的通話。特朗普團隊認為，雙方通話的其中一個障礙是，習近平不想因主動採取行動與美國談判而被視為「軟弱的」。