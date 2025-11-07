特朗普降低減肥藥售價　白宮記者會上藥廠高層突暈倒(有片)

特朗普在白宮橢圓形辦公室宣布，降低市面減肥藥的售價，期間發生小插曲，特朗普與藥廠代表會見記者期間，一名藥廠高層突然不適暈倒，記者會一度中斷。(路透社)

美國總統特朗普周四（6日）在白宮橢圓形辦公室宣布，降低市面減肥藥的售價，期間發生小插曲，特朗普與藥廠代表會見記者期間，一名藥廠高層突然不適暈倒，記者會一度中斷。

特朗普在記者會上宣布，與兩大藥廠「禮來公司（Eli Lilly）」及「諾和諾德」（Novo Nordisk）達成協議，降低部分減肥藥的售價並將部分藥物納入聯邦醫療保險及醫療補助計劃。特朗普形容是對美國人健康重大的一天，協議可以挽救數百萬美國人性命。

其中癡肥藥物包括Wegovy及Zepbound的售價將減至每月劑量245至350美元不等。多款用於治療糖尿病及癡肥的GLP-1藥品，在沒有醫保的下，以往每月需付多達1000美元。

休息過後狀況良好

記者會期間，禮來行政總裁里克斯發言時，後方一名藥廠高層男代表突然暈倒，旁人馬上扶住他，特朗普亦上前查看其情況，白宮醫生趕至協助，記者一度被要求離場。及後特朗普及藥廠代表確認當事人並無大礙，特朗普指出該名人士只是「頭有點暈」，休息過後狀況良好。