特朗普陣營圍剿拜登 任內總統體檢無發現患癌惹猜疑

美國前總統拜登公布患晚期前列腺癌，再次引起外界關注他任內的健康情況。於2020年大選敗給拜登未能連任的現任總統特朗普稱，拜登應該對大眾更透明。副總統萬斯則稱，這是嚴重事情，為何公眾未有獲得更準確的資訊。有醫生認為拜登的癌細胞已擴散至骨骼，發展至該階段要5年時間，而他卸任前的2024年2月總統定期健康檢查並無發覺，令外界質疑是否有隱瞞。

拜登患前列腺癌｜癌細胞擴散至骨骼要5年時間

雖然輿論認為大病當前，政治應放在一旁，但特朗普長子唐納德最先在網上轉載有關5年之說的醫生見解，質疑持教育博士學歷的拜登妻子吉爾為何不察覺丈夫患癌。特朗普周日發文祝福拜登後，周一向記者表示，「我很驚訝公眾很久以前沒有獲知會，因為要進展到第9階段，需要很長時間。」前列腺癌以格利森評分(Gleason score)劃分程度，從6至10分，8至10分屬更侵略性，而拜登屬9分。拜登的辦公室周日公布其前列腺癌擴散至骨骼，那被視為最晚期的第四期。