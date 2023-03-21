特朗普預告被捕｜大陪審團料將有決定 特朗普支持者聚集紐約法院外 鐵馬防衝擊(多圖)

美國前總統特朗普日前預言自己會於當地時間周二被捕，呼籲支持者「抗議」，各界相信是與他涉嫌於2016年向成人影片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)提供13萬美元(約101萬港元)掩口費，以阻她在大選前洩露二人的性關係一案有關。案件目前處於由大陪審團(Grand Jury)，審視特朗普是否有可能觸犯刑事罪行的階段，料周一傳召最後一位證人後，將決定是否建議起訴特朗普。在大陪審團有決定前，紐約曼克頓刑事法院等地點已增派警員佈防，法院外亦有大批特朗普支持者聚集。據報紐約當局連日來亦有監察網上留言，以防範違法行為。

特朗普預告被捕｜前私人律師反目 向大陪審團作供

特朗普日前呼籲支持者「抗議，奪回我們的國家！」(protest, take our nation back!)後，外界憂慮一旦他被捕，2016年大選過後的國會山莊騷亂可能重演。特朗普時任私人律師科恩(Michael Cohen)，於2016年大選日前數天，向丹尼爾斯支付掩口費，科恩其後因涉及不當運用選舉資金等被判囚3年，亦因此與特朗普反目，他於2020年提早獲釋。

科恩較早時曾兩度向大陪審團重申，當年是在特朗普指示下代為支付掩口費。預料在大陪審團周一聽取質疑科恩口供可信性、曾任科恩法律顧問的律師科斯特洛(Bob Costello)供詞後，將有決定。若當局決定拘捕76歲的特朗普，他將成為近代首位被刑事起訴的美國前總統，有專家指罪成最高可囚4年。1876年，第18任美國總統格蘭特(Ulysses S. Grant)因騎馬超速被警察攔截拘捕。