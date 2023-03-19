特朗普預言周二被捕 促支持者「抗議、抗議、抗議」當局急研加強保安

特朗普在旗下社交平台TruthSocial連環以全大楷英語發文，指「根據貪腐及高度政治性的曼克頓檢察官辦公室的外洩消息」，「(民望)遙遙領先的總統選舉共和黨候選人及前美國總統(即特朗普自己)，將於下周二被捕」，呼籲支持者「抗議，奪回我們的國家！」(protest, take our nation back!)，但未有提及拘捕原因。

美國前總統特朗普周六(18日)在自家社交平台發文，聲稱當局將於本周二以虛假的指控拘捕他，呼籲支持者上街「抗議、抗議、抗議」(protest, protest, protest)。據報當地執法部門將開會，研究宣布拘捕特朗普後的保安及其他安排。

特朗普｜「預告」被捕 料涉向成人片女星付掩口費案

在數小時後，特朗普再發文稱︰「是時候了！！」(it's time)，聲言國家正處於大幅衰退之中，不點名指總統拜登正引領國家走向第三次世界大戰，並聲言拜登身邊的官員是一群邪惡的人，令國家面對軍事、邊界及通脹等種種問題，呼籲「我們一定要拯救美國！抗議、抗議、抗議 !」。特朗普同時又向支持者發出募款電郵。

特朗普的發文時值紐約聯邦檢察官辦公室，指他涉嫌指示律師，於2016年向成人影片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)提供13萬美元(約101萬港元)掩口費，以阻她在大選前洩露二人的性關係。當局質疑事件或涉偽造商業記錄等刑事罪行，正擬起訴他。