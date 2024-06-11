特朗普首條片破1.2億點閱　稱永遠不會禁TikTok(有片)

美國前特朗普開通Tiktok帳號，短短幾天追蹤人數已突破600萬，贏現任總統拜登「幾條街」，特朗普亦一改過去立場，聲稱永遠都不會禁TikTok。受多宗官司纏身的他，完全不受掩口費案判決影響。

特朗普早前才開通帳號，但其發放的首段影片已突破1.2億點閱次數，追蹤人數突破600萬，至於拜登競選團隊設立的Tiktok帳號，追蹤人數尚不到40萬，距離甚大。特朗普早前接受保守派青年團體《美國轉折點》( Turning Point USA)創辦人之一Charlie Kirk訪問時，被問到會否禁止TikTok，特朗普強調：「我永遠不會禁止 TikTok」。