特朗普首條片破1.2億點閱　稱永遠不會禁TikTok(有片)

美國前特朗普開通Tiktok帳號，短短幾天追蹤人數已突破600萬，贏現任總統拜登「幾條街」，特朗普亦一改過去立場，聲稱永遠都不會禁TikTok。受多宗官司纏身的他，完全不受掩口費案判決影響。
特朗普早前才開通帳號，但其發放的首段影片已突破1.2億點閱次數，追蹤人數突破600萬，至於拜登競選團隊設立的Tiktok帳號，追蹤人數尚不到40萬，距離甚大。特朗普早前接受保守派青年團體《美國轉折點》( Turning Point USA)創辦人之一Charlie Kirk訪問時，被問到會否禁止TikTok，特朗普強調：「我永遠不會禁止 TikTok」。
特朗普曾簽署行政命令禁止TikTok
美國參眾兩院4月通過法案，要求TikTok在一年內出售，否則將在美國境內被禁用，TikTok及部分用戶已向法院上訴。2020年，特朗普曾簽署行政命令禁止TikTok，但遭後來上任總統的拜登推翻，如今彼此立場均發生重大逆轉。
Trump vows he will "never ban TikTok" in his strongest statement yet on the social media giant. https://t.co/4ZxYuSMeHO pic.twitter.com/YUbiWaq4hn— New York Post (@nypost) June 7, 2024