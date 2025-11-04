特朗普：不會出口中國等地 AI晶片Blackwell只供美國

美國總統特朗普上周在「習特會」後稱，與國家主席習近平未有談及英偉達(NVIDIA)的先進AI晶片Blackwell。他在一個於周日播放的訪問中明確表示，英偉達最先進的晶片只供給美國公司，中國及其他國家不會獲得。不過，英偉達早前已宣布，將向南韓提供逾26萬枚Blackwell晶片，買家包括三星電子等大企業，未知有關交易會否受影響。

在哥倫比亞廣播公司節目《60分鐘時事雜誌》周日晚播放的訪問中，主持人沒有點名提到Blackwell，只是問特朗普是否准許英偉達向中國售賣「他們最先進的晶片」，他答「不，我們不會這樣做」。他重申，中方可與英偉達磋商購買效能較低的晶片，但不包括最先進的晶片，「除了美國，不會讓其他人擁有」。主持人又問，限制晶片出口到中國，是否因為擔心中國贏AI(人工智能)競賽。特朗普答「他們(中國)未必贏，但他們肯定有相同的優勢」。英偉達行政總裁黃仁勳日前曾表示，特朗普批准他們出口到中國，但中國已表明目前不讓英偉達進入中國。

