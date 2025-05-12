特朗普：卡塔爾將贈波音747作空軍一號 卡塔爾卻稱仍未決定 民主黨斥「明目張膽的貪污」

美國總統特朗普打算接受中東阿拉伯國家卡塔爾贈送一架波音747-8型巨無霸飛機，作為總統專機「空軍一號」使用，但卡塔爾表示，仍未有最終決定。 美聯社報道，特朗普周日(11日)晚在其社交平台「Social Truth」發文：「國防部將獲贈一架747飛機作為禮物，暫時取代已有40年歷史的空軍一號，這筆交易非常公開透明，這讓狡猾的民主黨人很憤怒，他們堅持我們要自己花大筆錢買下這架飛機。」 卡塔爾承認雙方曾就「可能轉讓」一架飛機作為特朗普暫時的總統專機一事進行討論，但否認這架飛機是送給特朗普的「禮物」，亦未有最終決定。

卡塔爾：仍由法律部門審核中 消息曝光後數小時，卡塔爾駐美媒體專員阿爾安薩里(Ali Al-Ansari)發聲明澄清：「有關卡塔爾將在特朗普總統訪問期間贈送一架飛機給美國政府的報道並不精確。」聲明指：「卡塔爾國防部與美國國防部正在考慮將一架飛機暫時用作空軍一號的可能性，但此事仍由雙方的法律部門審核中，仍未做出決定。」 美國廣播公司(ABC)和《紐約時報》報道，這項安排預計將在特朗普本周出訪卡塔爾等3個中東國家時宣布。



極右盟友：這是特朗普的污點 路透社等報道，是否接受卡塔爾這項饋贈在美國政壇引發道德爭議，因為此舉可能違反防止政府貪污的法律。特朗普極右派盟友盧默(Laura Loomer)指出，接受卡塔爾贈送的飛機將為特朗普政府帶來「污點」，「我們不能接受穿著西裝的聖戰分子贈送的4億美元『禮物』。卡塔爾資助的哈馬斯與真主黨這些伊朗代理人，殺害美國軍人。」

民主黨全國委員會向支持者發電郵批評，此舉證明特朗普以權謀私，「當勞工家庭面臨節節攀升的物價及空蕩蕩的貨架時，特朗普卻仍致力令自己和他的億萬富翁金主富有。」 民主黨鬧爆：是賄賂 多名民主黨國會議員也強烈抨擊這項饋贈。參議員墨菲(Chris Murphy)斥其「極度非法」，眾議員莫里森(Kelly Morrison)指，這樣的送禮等於「明目張膽的貪污」，是不道德的「賄賂」，被美國憲法禁止。 白宮與司法部堅稱沒違法 但ABC引述消息人士報道，白宮和司法部均認為這項饋贈並非以換取特別利益或行動為前提，不構成賄賂。白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)發聲明說：「外國政府贈送的任何禮物，均在完全遵守所有適用法律的前提下接受。特朗普政府致力於保持全面透明。」

報道指，白宮顧問辦公室及司法部的律師已完成分析，認為由美國國防部接受這架飛機，並於日後移交給特朗普的總統圖書館，是合法合憲的做法。

