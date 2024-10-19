特朗普：北京若「進入台灣」　將加徵最高200%關稅

根據《華爾街日報》報道，美國共和黨總統候選人特朗普表示，如果北京「進入台灣」，他將對實施額外關稅制裁，最高加徵200%。
指習近平知道他「好X癲」
特朗普在接受《華爾街日報》採訪時說：「我會說：如果你『進入台灣』，我很抱歉這樣做，我將向你徵稅，稅率為150%至200%。」
當被問到是否會考慮使用軍事力量對抗北京對台灣的封鎖時，特朗普回答說不會發生這種事，因為他相信國家主席習近平尊重他。路透社報道，特朗普表示：「我和他的關係非常牢固，我不必（使用武力），因為他尊重我，而且他知道我好X癲（he knows I'm f— crazy）。」
對華徵收60%或更高的關稅
特朗普的政見中提議對幾乎所有進口商品實施10%至20%的全面性關稅，並對大陸商品徵收60%或更高的關稅。他認為這些措施將加強美國製造業。本月13日，特朗普在威斯康辛州朱諾（Juneau）的一次活動上發表演說時也表示，他可能對從墨西哥進口的汽車徵收高於200%的關稅，稱其目的是阻止從墨西哥向美國銷售汽車。
然而路透社報道也提到，特朗普在2017年初至2021年初擔任總統期間，就曾對北京採取了一系列關稅措施，當時最終升級為美中貿易戰，影響了全球市場。
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