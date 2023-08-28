特朗普「大頭照」產品開賣3日　募得逾半億競選資金

前美國總統特朗普向來都是話題王，既是商人亦掌握流量密碼。他在監獄拍下「大頭照」成為美國史上首度被拍下監獄照片的前總統，他不將「大頭照」(mugshot)視為羞恥，不但主動分享這張照片，更將照片印在T恤、咖啡杯及啤酒套上出賣，以募集競選資金，截至27日，已募得710萬美元，折合約5,570萬港元。

特朗普涉嫌推翻喬治亞總統選舉結果遭到起訴，他於上周四(24日)主動投案，在喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)監獄拍下嫌犯照，並以20萬美元保釋離開。事後，特朗普將自己的「大頭照」做成8種周邊商品在競選官網上出售。

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