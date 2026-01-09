特朗普：必須擁有整個格陵蘭　稱惟一限制僅道德　傳擬「派錢」收買人心

美國總統特朗普表示，必須擁有整個格陵蘭，並指不需要國際法。副總統萬斯指歐洲未有保護格陵蘭免受中俄威脅，美國不得不採取行動。另有外電引述消息報道，美國政府擬向格陵蘭居民「派錢」換取支持併入美國。

美國依據 1951 年簽署的條約，已獲得在丹麥和格陵蘭同意下，於格陵蘭島設立軍事基地和防務設施的權利。特朗普周四(8日)接受《紐約時報》訪問時指，這種安排不足以滿足戰略需求，美國需要對格陵蘭擁有更直接、更全面的控制權，擁有權具有無法透過租賃或條約獲得的戰略價值。他又指，不需要國際法，唯一能限制他的因素是自己的道德觀。