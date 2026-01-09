特朗普：必須擁有整個格陵蘭　稱惟一限制僅道德　傳擬「派錢」收買人心

美國總統特朗普表示，必須擁有整個格陵蘭，並指不需要國際法。副總統萬斯指歐洲未有保護格陵蘭免受中俄威脅，美國不得不採取行動。另有外電引述消息報道，美國政府擬向格陵蘭居民「派錢」換取支持併入美國。
美國依據 1951 年簽署的條約，已獲得在丹麥和格陵蘭同意下，於格陵蘭島設立軍事基地和防務設施的權利。特朗普周四(8日)接受《紐約時報》訪問時指，這種安排不足以滿足戰略需求，美國需要對格陵蘭擁有更直接、更全面的控制權，擁有權具有無法透過租賃或條約獲得的戰略價值。他又指，不需要國際法，唯一能限制他的因素是自己的道德觀。
萬斯指歐洲無保護格陵蘭 令美國必須採取行動
外電引述消息報道，特朗普政府曾討論，向每名格陵蘭居民派發1萬至10萬美元不等，換取他們支持格陵蘭脫離宗主國丹麥，併入美國。按現時格陵蘭約5.7萬人口，假設每人獲發10萬美元，美方將「派錢」57億美元。
副總統萬斯在白宮見記者時呼籲歐洲領導人，應認真看待特朗普關於格陵蘭的表態。他說：「到底歐洲人、丹麥人，有否做好保護格陵蘭的工作，確保當地在全球安全及防禦導彈發揮基石作用？答案明顯是他們沒做好。」萬斯指，歐洲未有保護格陵蘭免受中俄威脅，美國不得不採取行動。丹麥與格陵蘭特使星期四到訪華盛頓，與白宮國家安全委員會官員會面，商討事件。美國國務卿魯比奧下星期將與丹麥官員會面。特朗普近日威脅要吞併格陵蘭，不排除會使用武力。格陵蘭與丹麥都表示反對。