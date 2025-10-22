特朗普︰快將會晤習近平 美澳簽訂稀土協議

中方在貿易戰打出稀土牌，令美國忙於招架。美國總統特朗普周一在白宮接見澳洲總理阿爾巴內塞，雙方簽定稀土合作協議，欲藉此減輕對華稀土的依賴，分析指幫助未必太大。特朗普又再伸橄欖枝，稱預期會在月底於南韓舉行的APEC峰會期間，跟中國國家主席習近平會晤，並聲言屆時中美將達成公平的貿易協議。
美國及澳洲達成的稀土協議，涉及生產及加工稀土及關鍵礦產，雙方將於未來半年投資最少30億美元，開發料值530億美元的關鍵礦材；此外，美國國防部將在澳洲投資興建關鍵礦材的處理設施。特朗普聲稱，美國一年後擁有的稀土數量會多到不知怎處理。據報澳洲稀土蘊藏量排全球第四，而當地一間企業，是全球唯一一間中國以外、專門生產用於軍事「重稀土」的公司。儘管澳洲可開採稀土，但跟不少礦產國家一樣，在加工上的能力相對薄弱，該國每年逾90%關鍵礦產鋰須送往中國加工。二人亦商討前拜登政府在2023年跟澳洲及英國簽署的美英澳三邊安全夥伴關係協定，根據協定澳洲會採購美國核動力潛艇，再與英國共同建造新潛艇。特朗普表示，支持澳洲建造核動力潛艇，加強印太地區安全。
特朗普接見阿爾巴內塞時被問及美中貿易，他表示「我將會與習近平主席會面，我們的關係很好，我們將在一兩個星期內於南韓會面，看看可做些甚麼。我認為在南韓的會面結束時，中國與我將達成一份真正公平及很好的貿易協議」。他聲稱已經獲邀訪問中國，會在明年某個時候出訪，並形容已經大致安排好。不過特朗普同時指出，若美中兩國未能消除貿易分歧，中國將要承擔155%進口關稅。
特朗普希望中國採購美國大豆，指目前中國停止採購美國大豆，是懲罰美國的農民，他不會容許。他又形容中國用稀土威脅美國，美國則以關稅反制，華府同時亦可用很多東西威脅，包括停止向中國提供波音飛機零件。
外交部︰貿易戰不符合任何一方利益
在北京，外交部發言人郭嘉昆重申，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠基礎上協商解決有關問題。