特朗普︰快將會晤習近平 美澳簽訂稀土協議

中方在貿易戰打出稀土牌，令美國忙於招架。美國總統特朗普周一在白宮接見澳洲總理阿爾巴內塞，雙方簽定稀土合作協議，欲藉此減輕對華稀土的依賴，分析指幫助未必太大。特朗普又再伸橄欖枝，稱預期會在月底於南韓舉行的APEC峰會期間，跟中國國家主席習近平會晤，並聲言屆時中美將達成公平的貿易協議。

美國及澳洲達成的稀土協議，涉及生產及加工稀土及關鍵礦產，雙方將於未來半年投資最少30億美元，開發料值530億美元的關鍵礦材；此外，美國國防部將在澳洲投資興建關鍵礦材的處理設施。特朗普聲稱，美國一年後擁有的稀土數量會多到不知怎處理。據報澳洲稀土蘊藏量排全球第四，而當地一間企業，是全球唯一一間中國以外、專門生產用於軍事「重稀土」的公司。儘管澳洲可開採稀土，但跟不少礦產國家一樣，在加工上的能力相對薄弱，該國每年逾90%關鍵礦產鋰須送往中國加工。二人亦商討前拜登政府在2023年跟澳洲及英國簽署的美英澳三邊安全夥伴關係協定，根據協定澳洲會採購美國核動力潛艇，再與英國共同建造新潛艇。特朗普表示，支持澳洲建造核動力潛艇，加強印太地區安全。