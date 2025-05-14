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國際
2025-05-14 22:26:17

特朗普：或與習近平直接敲定中美貿易協議　中美會談照曝光｜特朗普關稅戰

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貝森特

中美日內瓦會談照曝光，何立峰(前右)神情輕鬆，貝森特(前左)較拘謹。(互聯網)

中美互相大幅削減關稅協議周三正式生效，為雙方繼續會談踏出第一步。美國總統特朗普表示，不排除與國家主席習近平直接商討中美貿易協議最終細節。他日前亦稱或在本周末與習近平通電話。美國貿易代表處周二則在社交網發放中美經貿高層會談照片，會談氣氛良好。

特朗普關稅戰｜聲稱中國將開放市場

中美周日達成大減關稅共識，周一發表聯合聲明，霍士新聞周二播出特朗普周一乘坐空軍一號往沙特阿拉伯時的專訪，他提到有可能與習近平敲定貿易協議最終細節，「是的，但我不確定是否有必要這樣」。他又重申與習近平關係良好，並指美國嘗試令中國向美國商界開放市場，對美國和中國來說都是令人振奮的事，「多年前，我們(對中國)開放了美國市場，現在輪到中國，那會是我們協議一部分。」

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特朗普關稅戰｜何立峰神情輕鬆 貝森特一臉嚴肅

美國對中國關稅從145%降至30%，中國對美國則由125%減至10%，為期90天。率領美方會談的財長貝森特稱，雙方未來數周將再次會面，商談更詳細的貿易協議。美國貿易代表處周二在社交網發放中美會談照片，可見中方牽頭人、國務院副總理何立峰神情輕鬆，貝森特則一臉嚴肅，雙方會談前先在花園聊天「熱身」。中方代表團成員包括商務部副部長李成鋼及財政部副部長廖岷。

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