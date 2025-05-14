特朗普：或與習近平直接敲定中美貿易協議　中美會談照曝光｜特朗普關稅戰

中美互相大幅削減關稅協議周三正式生效，為雙方繼續會談踏出第一步。美國總統特朗普表示，不排除與國家主席習近平直接商討中美貿易協議最終細節。他日前亦稱或在本周末與習近平通電話。美國貿易代表處周二則在社交網發放中美經貿高層會談照片，會談氣氛良好。

特朗普關稅戰｜聲稱中國將開放市場

中美周日達成大減關稅共識，周一發表聯合聲明，霍士新聞周二播出特朗普周一乘坐空軍一號往沙特阿拉伯時的專訪，他提到有可能與習近平敲定貿易協議最終細節，「是的，但我不確定是否有必要這樣」。他又重申與習近平關係良好，並指美國嘗試令中國向美國商界開放市場，對美國和中國來說都是令人振奮的事，「多年前，我們(對中國)開放了美國市場，現在輪到中國，那會是我們協議一部分。」