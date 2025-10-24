特朗普：或陸上攻擊毒販 美軍太平洋首襲疑運毒船5死

美國擴大打擊南美販毒活動，國防部長赫格塞斯周三宣布，周二一連兩日首度在太平洋攻擊疑運毒船造成5死，並將毒販比喻作恐怖組織阿爾蓋達，強調「不會包庇或寬恕」。總統特朗普則揚言可能對毒販發動陸地攻擊，又與哥倫比亞總統彼得羅隔空罵戰，怒斥他是「惡棍」，彼得羅反擊稱會訴諸法律。 位於太平洋東部的哥倫比亞及秘魯等是可卡因的主要產地，太平洋東部亦是販運可卡因的主要地區，彼得羅近日多次批評美國攻擊疑運毒船的行動。周三，特朗普狠罵彼得羅是個正帶領國家走向毀滅的毒販，對此彼得羅怒言：「我會聘請美國律師在法律上為自己辯護。」特朗普又指，已切斷美國對哥倫比亞的關鍵軍事援助，警告彼得羅要「小心點」，國務卿魯比奧亦指摘彼得羅是「瘋子」。

美國正擴大打擊南美販毒活動，首次在加勒比海以外的太平洋東部攻擊疑運毒船隻，共造成5死。赫格塞斯在社交平台「X」宣布，美軍周二晚與周三在太平洋發動兩次攻擊，並發布疑運毒船中彈起火、貨物在海上漂浮的影片。他將毒販比喻作恐怖分子，寫道：「正如阿爾蓋達曾對我們本土發動戰爭，這些販毒集團亦正對我們的邊境及人民開戰。這裡不會有包庇或寬恕，只會有正義。」 自上月以來，美國在加勒比海已先後7次攻擊疑運毒船，連同這兩次在太平洋東部的突襲，至少造成37人死亡。美國未有披露遭鎖定9艘船的來源地，部分船隻在委內瑞拉海域被摧毀。自今夏以來，美國在加勒比海及委內瑞拉對開海域部署異常重的軍力，包括隱形戰機和軍艦投入打擊毒販行動，但一直未公布確切證據證明攻擊目標正在運毒。