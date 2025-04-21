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國際
2025-04-21 10:45:06

特朗普：拜登與「激進左翼瘋子」故意將百萬罪犯送入美國

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美國總統特朗普20日發文「祝賀」大家復活節快樂，砲火猛攻前總統拜登放任移民在美國到處犯罪。（圖／美聯社）

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美國總統特朗普最近非常忙碌，在宣布加徵關稅後，多國領導人或官員陸續訪美，特朗普還會在社交媒體「發表感想」，他20日發文批評前總統拜登既糟糕又無能，甚至還記得祝大家復活節快樂。

「他根本不知道自己在幹嘛」

復活節在基督教國家是個重要節日，每年日期不甚相同。2025年4月20日迎來復活節，美國總統特朗普這天在社交媒體Truth Social及X發文，特別點名「祝福」那些被前總統拜登的政策「帶進美國」的黑幫成員，以及庸懦的法官與執法單位。

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特朗普說，「瞌睡蟲拜登」（Sleepy Joe Biden）故意允許上百萬罪犯藉開放邊境政策（Open Borders Policy）來到美國，此舉將在美國史上被視為最具災難性的政策：「目前為止，他（拜登）是我們最糟糕、最無能的總統，他根本不知道自己在幹嘛。」

指美國人不會忘記這些暴行

特朗普表示，該項政策促使激進左翼瘋子將殺人犯、毒梟、危險囚犯、精神病患與MS-13幫派成員等罪犯送進美國，有鑑於法官與執法官員顢頇無能，這才讓犯罪在美國遍地開花，美國人永遠不會忘記這些暴行。

特朗普稱，要祝福拜登和2020年總統大選投給拜登的選民，「我滿懷愛、真誠與感情的祝你們復活節快樂」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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