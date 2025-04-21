特朗普：拜登與「激進左翼瘋子」故意將百萬罪犯送入美國

美國總統特朗普最近非常忙碌，在宣布加徵關稅後，多國領導人或官員陸續訪美，特朗普還會在社交媒體「發表感想」，他20日發文批評前總統拜登既糟糕又無能，甚至還記得祝大家復活節快樂。

「他根本不知道自己在幹嘛」

復活節在基督教國家是個重要節日，每年日期不甚相同。2025年4月20日迎來復活節，美國總統特朗普這天在社交媒體Truth Social及X發文，特別點名「祝福」那些被前總統拜登的政策「帶進美國」的黑幫成員，以及庸懦的法官與執法單位。