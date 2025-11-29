特朗普：拜登靠自動筆簽逾9成文件　從現在起全部作廢

美國總統特朗普在自家社交平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，所有非拜登親筆簽署的行政命令與文件即日起全部取消。特朗普聲稱拜登任內多達9成以上的官方文件都透過自動簽名機（又稱「自動筆）代簽完成，質疑這些行政行為不具法律效力。

根據CNN報道，特朗普在帖文中直言，任何由「瞌睡喬拜登」（Sleepy Joe Biden）使用自動簽名機簽署的文件，大約佔92%，從現在起全部作廢，不再具有效力。他進一步強調，自動簽名機若未經美國總統親自授權使用就屬於違法行為，並痛批拜登根本沒參與自動簽名過程。