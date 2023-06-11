熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-06-11 17:30:42

特朗普「機密文件門」官司恐面臨百年刑期　表明「即使被定罪也不會退出」

分享：

特朗普身陷各種官司，但卻無損他參選到底的決心。（圖／美聯社）

記者彭巧蓁／綜合報道

美國前總統特朗普因疑似私藏機密文件而遭到起訴，面臨37項罪名指控，最高監禁刑期恐怕將超過100年。不過他無懼於身陷官司，10日在受訪時特朗普表示，即使他最終被定罪，也不會退出2024年美國總統競選活動。

被女作家以性侵告上法院

特朗普一直以來都是相當具有爭議性的人物，他除了機密文件門的官司之外，先前也被女作家以性侵告上法院。然而據美國政治新聞網報道，特朗普似乎不受影響，在受訪時仍然表達對於2024總統大選的決心。

特朗普表示：「我永遠不會退出，如果我要退，早在2016年（美國大選）之前就離開，那才是一場艱難的選戰。」以外，他還自信強調，在機密文件門中他所受到的聯邦指控，沒有一條罪名會成立。

稱被拜登政府再一次陷害

而10日特朗普出席喬治亞州的共和黨年度大會時，也在演說中表示自己是被拜登政府再一次的陷害，並說自己永不會屈服。

由於特朗普卸任前將約300份涉及到美國核武計劃、防衛、武器性能、弱點分析等軍事機密檔案的文件帶離白宮，存放在佛羅里達州的私人俱樂部海湖莊園住處非法保存，被聯邦檢查官控以違反31項根據《間諜法》故意保留國防訊息、4項與共謀、扣留或藏匿文件有關的罪名，以及2項虛假陳述和策劃隱瞞行動等罪名。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受