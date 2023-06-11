特朗普「機密文件門」官司恐面臨百年刑期　表明「即使被定罪也不會退出」

記者彭巧蓁／綜合報道
美國前總統特朗普因疑似私藏機密文件而遭到起訴，面臨37項罪名指控，最高監禁刑期恐怕將超過100年。不過他無懼於身陷官司，10日在受訪時特朗普表示，即使他最終被定罪，也不會退出2024年美國總統競選活動。
被女作家以性侵告上法院
特朗普一直以來都是相當具有爭議性的人物，他除了機密文件門的官司之外，先前也被女作家以性侵告上法院。然而據美國政治新聞網報道，特朗普似乎不受影響，在受訪時仍然表達對於2024總統大選的決心。
特朗普表示：「我永遠不會退出，如果我要退，早在2016年（美國大選）之前就離開，那才是一場艱難的選戰。」以外，他還自信強調，在機密文件門中他所受到的聯邦指控，沒有一條罪名會成立。
稱被拜登政府再一次陷害
而10日特朗普出席喬治亞州的共和黨年度大會時，也在演說中表示自己是被拜登政府再一次的陷害，並說自己永不會屈服。
由於特朗普卸任前將約300份涉及到美國核武計劃、防衛、武器性能、弱點分析等軍事機密檔案的文件帶離白宮，存放在佛羅里達州的私人俱樂部海湖莊園住處非法保存，被聯邦檢查官控以違反31項根據《間諜法》故意保留國防訊息、4項與共謀、扣留或藏匿文件有關的罪名，以及2項虛假陳述和策劃隱瞞行動等罪名。
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