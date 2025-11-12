特朗普：法國差過中國 被指維護中國

中美元首早前會面達成關稅戰休戰一年，兩國緊張關係得以緩和。特朗普日前接受關係友好的霍士新聞訪問，回答問題時被指避免批評中國。主持人問及他准許60萬名中國學生到美國就讀，引起黨內保守派「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者不滿。特朗普指美國大學需要外國學生，否則倒閉，然後轉移視線，稱「法國差過中國」，將話題帶到關稅上。其後回答有關中國問題時，被外媒指再度替中國辯護。

特朗普｜撐60萬華學生赴美計劃

特朗普在周一晚的訪問稱，外國學生尤其是中國學生，對美國大學財政穩定十分重要，若中國學生人數減半，有人可能會開心，但美國一半大學將倒閉。他繼而將矛頭轉向法國，稱接收外國學生是好事，他希望與世界各國友好相處，但不是與法國人。主持人英格拉姆就說，「中國人監視我們，竊取我們的知識產權，不是法國人」。特朗普稱，「你認為法國人比較好嗎？」英格拉姆回答：「是。」特朗普說：「我不太確定。我們和法國有很多問題，他們對美國科技產品非常不公平，對美國產品徵收25%的稅」。特朗普在首個任期與法國總統馬克龍建立了友好關係，但最近法國承認巴勒斯坦國，令親以色列的特朗普不滿。