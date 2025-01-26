特朗普：相信美國會奪得格陵蘭 居民說「不」

美國總統特朗普對格陵蘭志在必得，但當地居民說歡迎他到訪，惟格陵蘭是屬於格陵蘭人的。特朗普周六晚乘坐空軍一號往佛州，給予記者提問時間。談到格陵蘭時，他指相信美國會奪得格陵蘭，並聲稱島上5.7萬名居民「想與我們一起」。

特朗普稱，「我認我們將得到格陵蘭，因這與世界的自由有關。」他指美國可以給予格陵蘭自由，而丹麥不可以。特朗普發表有關豪語前，有報道指丹麥女首相弗雷澤里克森上周與他通電話45分鐘，形容氣氛「火爆」，後者堅持格陵蘭是「非賣品」。特朗普在首個任期2019年時已提出收購格陵蘭，稱美國控制格陵蘭對全球安全「絕對是必須」。