特朗普：第三次世界大戰不遠了　貼戴皇冠AI照自比國王

美國總統特朗普出席在邁阿密舉行的未來投資倡議研究所優先峰會（FII PRIORITY Summits）示警，世界距離第三次世界大戰已經不遠，但指不會在其任內發生。

特朗普在峰會演說時提及中東、烏克蘭衝突，聲稱自己正迅速在世界各地採取行動，結束戰爭、衝突並恢復和平，「我希望和平，不想看到大家死亡」、「看看中東跟俄烏之間的死者，我們將結束這一切」。特朗普強調：「第三次世界大戰對任何人沒好處，而且你們離這場戰爭不遠」，但他指，大戰不會在他任內發生：「如果讓拜登再執政1年，我們就會陷入第三次世界大戰，而它現在不會發生了」。