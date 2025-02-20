特朗普：第三次世界大戰不遠了　貼戴皇冠AI照自比國王

美國總統特朗普出席在邁阿密舉行的未來投資倡議研究所優先峰會（FII PRIORITY Summits）示警，世界距離第三次世界大戰已經不遠，但指不會在其任內發生。
特朗普在峰會演說時提及中東、烏克蘭衝突，聲稱自己正迅速在世界各地採取行動，結束戰爭、衝突並恢復和平，「我希望和平，不想看到大家死亡」、「看看中東跟俄烏之間的死者，我們將結束這一切」。特朗普強調：「第三次世界大戰對任何人沒好處，而且你們離這場戰爭不遠」，但他指，大戰不會在他任內發生：「如果讓拜登再執政1年，我們就會陷入第三次世界大戰，而它現在不會發生了」。
"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025
–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB
紐約州長：我們是法治國家 不由國王統治
此外，特朗普為慶祝擋下紐約市的「塞車費」計畫，同日在其社交平台Truth Social發文，並貼出一張用AI生成、他戴著皇冠的圖，排版似乎故意模仿《時代》(Times)雜誌、其紅色邊框與字體極為相似，只不過把《時代》改成《特朗普》(TRUMP)，左下方還有「國王萬歲！」(LONG LIVE THE KING)的字樣，將自己比擬成「國王」。他表示「塞車費計畫被封殺了！曼哈頓和整個紐約都得救了！」相關圖片，
白宮隨後轉發了這則貼文，包含Instagram和X，引發爭議，紐約州長Kathy Hochul以「我們是法治國家，不由國王統治」回應。