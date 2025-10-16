特朗普：美中處於貿易戰　稱印度承諾停買俄油　要求中國跟隨

美國總統特朗普周三(15日)表示，美國與中國正身處貿易戰之中，若美中無法達成貿易協議，將落實向中國加徵100%關稅，如果沒有關稅，美國將一無所有。美國財長貝森特表示，特朗普仍然期待與中國國家主席習近平會面，並指華府不排除會延長關稅休戰期，換取中方押後實施稀土出口管制。
特朗普在白宮回應記者提問時又說，與印度總理莫迪通話，指印度向俄羅斯購買石油令他很不高興，莫迪已承諾會停止購買俄羅斯石油，現時要尋求中國跟隨有關做法。特朗普沒有交代具體細節，只是指印度無法即時停止入口俄羅斯石油，需要一個過程，但很快就會達成，如果印方停止購買俄油，會更容易促使俄烏停戰，而新德里可以在俄烏戰事結束後重新入口俄羅斯石油。
貝森特：不排除延長關稅期限換中方押後實施稀土管制
特朗普發言前，貝森特在記者會上指，中國與世界對抗，對全球實施不可接受的出口管制，他說，如果中國想成為世界不可靠的伙伴，世界便必須與中國脫鈎，但美國認為中國不希望脫鈎，美方亦不想脫鈎。貝森特又指，特朗普仍然期待本月稍後出訪亞洲期間在南韓與習近平會面，雙方官員正在努力安排，並透露華府不排除會延長於下月屆滿的美中關稅休戰金，以換取中方押後實施稀土出口管制。自今年以來，華盛頓和北京已兩次達成為期90天的關稅休戰協議，最新一次將在11月屆滿。