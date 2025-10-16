特朗普：美中處於貿易戰　稱印度承諾停買俄油　要求中國跟隨

美國總統特朗普周三(15日)表示，美國與中國正身處貿易戰之中，若美中無法達成貿易協議，將落實向中國加徵100%關稅，如果沒有關稅，美國將一無所有。美國財長貝森特表示，特朗普仍然期待與中國國家主席習近平會面，並指華府不排除會延長關稅休戰期，換取中方押後實施稀土出口管制。

特朗普在白宮回應記者提問時又說，與印度總理莫迪通話，指印度向俄羅斯購買石油令他很不高興，莫迪已承諾會停止購買俄羅斯石油，現時要尋求中國跟隨有關做法。特朗普沒有交代具體細節，只是指印度無法即時停止入口俄羅斯石油，需要一個過程，但很快就會達成，如果印方停止購買俄油，會更容易促使俄烏停戰，而新德里可以在俄烏戰事結束後重新入口俄羅斯石油。

