特朗普「通俄門」逾2千頁機密文件離奇消失　內含俄羅斯特工資訊及線報來源

《CNN》揭露，一份關於俄羅斯干預美國2016年大選、協助特朗普勝選的機密文件夾，竟在特朗普任期結束前幾天離奇消失，引發美國及其盟國安全機密可能遭洩露的擔憂。
這份厚約10英吋（約25厘米）、約2700頁的文件夾，包含美國及其北約盟國收集的有關俄羅斯及其特工的原始情報，其中有美方的線報來源及蒐集情報的方法。由於情報非常敏感，即便是擁有安全檢查資格權限的國會議員，也只能前往中央情報局（CIA）總部查看。
國會議員也須前往CIA總部查看
美國國家情報總監辦公室（DNI）2017年發布了一份評估報告，指發現俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其政府透過展開假資訊和網絡攻擊，詆毀當時民主黨總統候選人希拉莉（Hillary Clinton），藉此幫助特朗普當選總統。
報道指，這個名為「交火颶風」（Crossfire Hurricane）文件夾，最後一次出現是在特朗普任期的最後幾天。由於特朗普一直認為他的政敵利用「通俄門」調查來打擊他，他要求將這份報告送入白宮，準備解密對外公開。
時任白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）與其他共和黨幕僚審視文件內容，遮蔽了部分機密訊息，製作了多份經過編輯的版本，以便將其解密並公開發布。
特朗普下令解密刪節本
據法庭文件，保守派作家所羅門 (John Solomon) 表示，在任期結束前2天，特朗普和米道斯告訴他文件夾已解密，並提供了一份經刪減的版本。當他準備刊出報道時，卻接到白宮的電話，要求歸還該版本以進行進一步的編輯。
報道稱，就在拜登即將宣誓就職總統前幾分鐘，米道斯急忙趕往司法部提交該文件夾的刪減版本，要求最後檢視以進行解密。儘管特朗普下達了解密令，美國司法部仍未公布所有文件，經過不同程度編輯的副本被存放在國家檔案館。
在特朗普任期結束前，混亂的最後數個小時內，包含機密原始情報的未編輯版本的文件夾竟遺失了。目前司法部持有的只有該文件的刪減版，而原始未經遮蔽的機密文件迄今仍下落不明。當這份機密情報消失後，讓美國政府官員大為緊張，並在2022年向參議院情報委員會提交相關報告。
前幕僚：文件被米道斯帶回家
2022年8月，FBI探員前往特朗普位於佛州的住處海湖莊園（Mar-a-Lago）搜查，查獲大量機密文件，也未發現「交火颶風」文件夾。
白宮前幕僚哈欽森（Cassidy Hutchinson）1月曾在國會作證：「我幾乎可以肯定，文件被米道斯帶回家」。對此，米道斯的律師特威里格（George Terwilliger）否認米道斯在白宮對任何機密資訊處理不當行為，並表示：「任何指控米道斯與失蹤文件有關的指控，都沒有事實依據」。
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