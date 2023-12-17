特朗普「通俄門」逾2千頁機密文件離奇消失　內含俄羅斯特工資訊及線報來源

一份有關俄羅斯干預美國大選的機密資料，竟在特朗普任期結束前幾天不翼而飛。（資料照／美聯社）

《CNN》揭露，一份關於俄羅斯干預美國2016年大選、協助特朗普勝選的機密文件夾，竟在特朗普任期結束前幾天離奇消失，引發美國及其盟國安全機密可能遭洩露的擔憂。

這份厚約10英吋（約25厘米）、約2700頁的文件夾，包含美國及其北約盟國收集的有關俄羅斯及其特工的原始情報，其中有美方的線報來源及蒐集情報的方法。由於情報非常敏感，即便是擁有安全檢查資格權限的國會議員，也只能前往中央情報局（CIA）總部查看。

國會議員也須前往CIA總部查看

美國國家情報總監辦公室（DNI）2017年發布了一份評估報告，指發現俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其政府透過展開假資訊和網絡攻擊，詆毀當時民主黨總統候選人希拉莉（Hillary Clinton），藉此幫助特朗普當選總統。

報道指，這個名為「交火颶風」（Crossfire Hurricane）文件夾，最後一次出現是在特朗普任期的最後幾天。由於特朗普一直認為他的政敵利用「通俄門」調查來打擊他，他要求將這份報告送入白宮，準備解密對外公開。