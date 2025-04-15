特朗普：電子產品另徵關稅

美國總統特朗普向中國開打關稅戰，美國當局上周末公布豁免智能手機和電腦等電子產品的對等關稅；外界以為美方態度放軟之際，特朗普周日卻澄清無豁免電子產品的關稅，而是另徵新關稅。他又指，在貿易不公平問題上，無人可以「逃脫」，尤其是中國。

美國海關及邊境保護局發通知指電子產品獲豁免對等關稅，包括主要從中國輸入的智能手機和電腦。特朗普表示，將會公布對輸入的半導體商品徵收的關稅稅率，並指有關行業部分公司可獲彈性處理。外界認為，特朗普此說法意謂中國生產的智能手機和電腦獲豁免對等關稅只屬短暫。他指出，政府希望讓其他公司操作更簡單，因為美國想在自己國家生產晶片、半導體和其他產品。特朗普拒絕透露智能手機等產品會否仍可獲豁免，僅稱須具彈性，不應僵化。他周日稍早在社交網發文稱，沒有關稅豁免，有關產品仍會徵收20%的芬太尼關稅，只是搬到另一類別關稅。特朗普聲稱中方無落力打擊毒品芬太尼流入美國，以此作徵稅理由。他又指，即將展開國家安全關稅調查，檢視半導體和整個電子產品供應鏈。特朗普強調，美國不會被其他國家挾持，尤其是像中國的貿易國家。商務部長盧特尼克則清楚表明，從中國入口的重要科技產品與半導體，將在未來兩個月內另徵關稅。

