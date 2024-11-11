特朗普2.0外交軍事政策核心 WSJ：展現美國軍事經濟力量 與盟友交易 阻嚇敵國

特朗普在上一總統任期曾與北韓領袖金正恩兩度會談，多次稱與俄羅斯總統普京及中國國家主席習近平是朋友，外界好奇他明年1月回朝後的外交及軍事政策方向如何。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)分析指，展現美國軍事與經濟實力、阻嚇敵人、與盟友交易，將是他的政策核心。

美國不再容忍

《華爾街日報》引述多名現任及前任美國國安官員分析指，特朗普上任後面臨衝突擴大、更險惡的世局，他將對敵國建立阻嚇力，同時推動與盟友間的交易。預料特朗普在第二任期內將展現美國的經濟與軍事實力，為國際帶來和平，或至少防止烏克蘭、中東及其他地區形勢惡化。

前白宮國安顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)指出，特朗普政府會透過實力讓全球恢復和平並重建阻嚇力。美國敵對方會了解，過去4年華府不理會許多事情，但這些在未來不會再被容忍。

綜合處理對北韓及伊朗政策

一名前官員指出，北韓士兵現在與俄軍使用伊朗製導彈在戰場上聯手殺害烏軍，伊朗持續向中國出售石油，這些跨國界連結都是前所未見的，過去美國可以製訂零散的對北韓、伊朗政策，如今必須綜合處理。

前特朗普國安官員凱洛格(Keith Kellogg)指出，領袖之間的個人外交，可能有助於弱化反美軸心國家。國際外交由人際關係開始，特朗普會接觸重要國家領袖，找出解決問題方法，制裁及動武是強硬選項，都不是首選。