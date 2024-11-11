特朗普2.0外交軍事政策核心 WSJ：展現美國軍事經濟力量 與盟友交易 阻嚇敵國

特朗普在上一總統任期曾與北韓領袖金正恩兩度會談，多次稱與俄羅斯總統普京及中國國家主席習近平是朋友，外界好奇他明年1月回朝後的外交及軍事政策方向如何。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)分析指，展現美國軍事與經濟實力、阻嚇敵人、與盟友交易，將是他的政策核心。
美國不再容忍
《華爾街日報》引述多名現任及前任美國國安官員分析指，特朗普上任後面臨衝突擴大、更險惡的世局，他將對敵國建立阻嚇力，同時推動與盟友間的交易。預料特朗普在第二任期內將展現美國的經濟與軍事實力，為國際帶來和平，或至少防止烏克蘭、中東及其他地區形勢惡化。
前白宮國安顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)指出，特朗普政府會透過實力讓全球恢復和平並重建阻嚇力。美國敵對方會了解，過去4年華府不理會許多事情，但這些在未來不會再被容忍。
綜合處理對北韓及伊朗政策
一名前官員指出，北韓士兵現在與俄軍使用伊朗製導彈在戰場上聯手殺害烏軍，伊朗持續向中國出售石油，這些跨國界連結都是前所未見的，過去美國可以製訂零散的對北韓、伊朗政策，如今必須綜合處理。
前特朗普國安官員凱洛格(Keith Kellogg)指出，領袖之間的個人外交，可能有助於弱化反美軸心國家。國際外交由人際關係開始，特朗普會接觸重要國家領袖，找出解決問題方法，制裁及動武是強硬選項，都不是首選。
中美可能再打貿易戰
歐洲外交關係協會美國計劃主任夏皮羅(Jeremy Shapiro)認為，特朗普沒有摧毀盟友的打算，但又較不關注它們。他認為盟國偷走了美國的財富，就像親戚來借錢，整天不走，還使用游泳池。
在中美關係上，現任與前任官員大多認為將是特朗普新任期的外交主軸，會繼續執行既有政策，強硬施壓。特朗普可能會恢復前任期的中美貿易戰，強化亞太軍事投資，加強對太平洋地區可能發生衝突的準備。
不再給習近平面子
兩名前官員指出，特朗普對源自於中國的新冠疫情造成他2020年敗選，至今仍對習近平耿耿於懷，也對中國黑客試圖入侵競選陣營感到憤怒。前官員說，特朗普可能不會再像過去那樣給習近平面子。
特朗普在首任期間減少美軍對外國的軍事承諾，發生在歐洲及中東的戰事，美軍也未直接介入。現任及前任官員均認為，現在特朗普不會袖手旁觀，但相較於拜登，他可能會作外交介入。前官員說，特朗普希望美國介入斡旋所有國際衝突，提供外交解決方案，這會是外交核心，為世界和平擔任協調者。
特朗普要處理兩場戰爭
拜登在任期間，2021年倉卒從阿富汗撤軍，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，2023年發生以哈衝突，戰事擴大至黎巴嫩及伊朗。特朗普在上一任期裡，除了同意導彈攻擊敘利亞，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)，國際間未見大規模衝突。特朗普明年1月上任後將要處理兩場戰爭，他已表明將盡速促成俄烏停火，以及力挺以色列。
外交上，特朗普傾向進行領袖間的直接交流，例如曾兩度與金正恩會晤，與普京及烏克蘭總統澤連斯基多次私下互動，也與習近平進行互訪。